La ONCE reparte 350.000 euros en Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Antonio Blanco, afiliado a la ONCE, que tiene su puesto en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - ONCE.

HUELVA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este jueves ha dejado parte de su suerte en Huelva donde Antonio Blanco vendió diez cupones premiados con 35.000 euros repartiendo así 350.000 euros en su punto de venta ubicado a las puertas del Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense.

Blanco es afiliado a la ONCE y vendedor desde 2013 y tiene su punto de venta ubicado en la entrada principal del complejo hospitalario por lo que repartió la suerte entre personal sanitario y personas que acudieron ayer al centro, según han informado en una nota de prensa.

"Contento, estoy muy contento, un poco nervioso desde anoche porque es una alegría muy grande, y sobre todo por haberlo dado en el hospital", reconoce. A Antonio le compran a diario médicos y enfermeros del centro pero también mucho cliente esporádico, familiares de pacientes o personas que acuden a citas médicas al hospital.

"Todos los días piensas que vas a dar un premio", reconoce esta mañana feliz. "Esto es una recompensa para todo el mundo sanitario, se lo merecen por todo el esfuerzo que están haciendo durante la pandemia", subraya.

El sorteo, que estaba dedicado a la campaña de concienciación impulsada por la ONCE en colaboración con la Dirección General de Tráfico, ayer bajo el lema 'En patinete no olvides el casco', ha dejado el mismo premio, otros 350.000 euros, en Chiclana, por lo que ha repartido en total 700.000 euros entre las provincias de Huelva y Cádiz, y ha llevado el resto de premios en Murcia.

'Las calles son para vivir' es la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) que ha protagonizado 22 millones de cupones de la ONCE durante toda esta semana, correspondientes a los días 19, 20, 21 y 22 de julio, con los que la ONCE ha querido concienciar sobre la seguridad en las vías urbanas. El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

EXTRA DE VERANO

El Extra de Verano de la ONCE se celebrará este año el próximo 15 de agosto y ofrece este año un premio de 15 millones de euros y 10 premios adicionales de un millón de euros a las cinco cifras y serie. Además, repartirá 119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras de todas las series del primer premio y 1.080 premios de 1.200 euros a las últimas cuatro cifras del primero.

Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE, la 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece este viernes, día 23, un bote de 44 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas.

A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos colaboradores autorizados.