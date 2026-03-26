La ONCE reparte en Rociana del Condado (Huelva) 175.000 euros con el cupón de este miércoles

El vendedor de la ONCE de Rociana del Condado Iván Martín. - ONCE

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de ayer miércoles ha repartido 175.000 euros en Rociana del Condado (Huelva) con cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió Iván Martín, vendedor de la ONCE desde 2024 y ha llevado la suerte al centro de la localidad onubense, concretamente a la calle Sevilla.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Martín es "un hombre feliz". "Felicidad, se siente felicidad. Ahora mismo no me lo creo, estoy en shock, solo son cinco cupones pero es una gran alegría para cinco familias. Y yo estoy muy contento", ha afirmado.

El sorteo del 25 de marzo estaba dedicado al 75 Aniversario de la Cofradía Virgen de la Soledad de Soria y ha repartido el resto de sus premios entre Aragón, Asturias, Canarias, Comunidad de Madrid y la Región de Murcia.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además de 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 59 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.