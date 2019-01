La ONCE retira cautelarmente al vendedor del premio de Moguer (Huelva) denunciado por cupones premiados

ONCE

Actualizado 03/01/2019 15:52:41 CET

MOGUER (HUELVA), 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la ONCE en Huelva ha decidido retirar cautelarmente de su puesto de trabajo al vendedor de Moguer (Huelva), F.J.P.G., hasta que se esclarezca la investigación abierta relativa a cupones premiados del Sorteo de Navidad de la organización celebrado el pasado 1 de enero.

Según ha informado la ONCE en una nota de prensa, ante la denuncia o reclamación interpuesta por supuestos clientes en relación con cupones premiados con 400.000 euros, la organización suspende de empleo (no de sueldo, ni el resto de derechos) al vendedor con "el objeto de salvaguardar la propia actividad como agente vendedor así como que pueda proteger mejor sus intereses".

Asimismo, y para que no se vean afectados los derechos de sus clientes, la ONCE se ha puesto a disposición de las autoridades para ayudar a aclarar los hechos, actualmente en trámite de denuncia interpuesta el pasado 2 de enero a las 21,00 horas ante la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, en concreto en el puesto de Moguer.

Así, tal y como ha adelantado el diario ABC, un amigo de partidos de fútbol del lotero ha presentado una denuncia por presunta apropiación indebida contra el cuponero, al que asegura le reservó un cupón a través del móvil. No obstante, tras resultar premiado el número, el denunciante ha llamado en varias ocasiones "sin éxito" a este trabajador de la ONCE, "que no ha cogido el teléfono", según la familia del denunciante.