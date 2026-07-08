'Onoba Monografías' obtiene el Sello CEA-APQ y eleva a cinco las colecciones de excelencia de Editorial UHU

Javier Bermejo. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Onoba Monografías', de la Editorial de la Universidad de Huelva (EUHU), reúne investigación arqueológica sobre toda la Península Ibérica y también del resto de Europa. Esa labor acaba de recibir un aval de primer nivel: el Sello de Calidad en Edición Académica CEA-APQ, el distintivo que conceden la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, para lograr este reconocimiento, una comisión externa examina a fondo cómo trabaja la colección: su política editorial, la forma en que selecciona y evalúa los originales, su transparencia y su reputación científica. Solo las que superan ese examen reciben el sello, que las acredita durante cinco años.

Con esta concesión, Onoba Monografías eleva a cinco las colecciones de la Editorial de la Universidad de Huelva distinguidas con el Sello CEA-APQ, junto a Bibliotheca Montaniana, Arias Montano, Huelva Classical Monographs y Biblioteca Biográfica del Renacimiento Español. A ellas se suman ocho monografías individuales también certificadas. Un conjunto que va de la arqueología al humanismo y la historia, de la filología clásica al Renacimiento, y que sitúa a la editorial onubense como un referente de la edición universitaria de calidad en España.

Detrás de 'Onoba Monografías' hay también una historia de continuidad. La colección fue iniciada por el profesor Juan M. Campos, referente de la docencia y la investigación arqueológica en la Universidad de Huelva, y hoy la dirige el profesor Javier Bermejo Meléndez, que continúa esa labor. Con dieciocho volúmenes publicados, reúne estudios de arqueología, en acceso abierto y con revisión por pares de doble ciego, un nivel que la ha convertido en referencia para la comunidad investigadora dentro y fuera de España.

Y este reconocimiento tiene, además, un valor "muy práctico". En España, los sistemas que evalúan la carrera y los méritos del personal investigador --a cargo de agencias como la ANECA-- valoran cada vez más no solo cuánto se publica, sino dónde y cómo se hace: la calidad del medio editorial, su apertura a toda la sociedad y su impacto real, frente a la mera cantidad.

El Sello CEA-APQ es justamente una de las señales de calidad que esas evaluaciones reconocen. Dicho de forma sencilla: publicar en una colección sellada no solo prestigia al autor/a, también cuenta a su favor. Por eso este distintivo convierte a la Editorial de la Universidad de Huelva en un activo de primer orden para su comunidad investigadora.

Este nuevo respaldo se suma a la trayectoria consolidada de la Editorial de la Universidad de Huelva --comprometida con una edición científica rigurosa, transparente y orientada a la transferencia del conocimiento--, que en los últimos años ha reforzado su posición como un instrumento estratégico al servicio de la investigación y el acceso abierto.

La obtención de estos sellos confirma su papel como una plataforma de calidad para autores/as e investigadores/as y como un puente eficaz entre la producción científica y su proyección social.