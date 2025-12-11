Los onubenses arropan a Javier Cercas en un multitudinario encuentro impulsado por el Centro de la Comunicación

Encuentro del escritor Javier Cercas. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El reconocido escritor Javier Cercas ha protagonizado este jueves un multitudinario encuentro con lectores, organizado por el Centro de la Comunicación Jesús Hermida dentro de la programación cultural del último trimestre de 2025. En la cita, uno de los eventos más esperados de la agenda, el autor ha repasado su trayectoria como escritor, compartiendo las historias y vivencias que se esconden tras sus obras y explicando los procesos creativos de sus libros, ahondando de manera especial en su última novela, 'El loco de Dios en el fin del mundo'.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la gran expectación suscitada ha llevado a trasladar el encuentro --originalmente previsto en el auditorio del Centro de la Comunicación Jesús Hermida-- a la Casa Colón, debido a que la afluencia estimada superaba la capacidad inicial prevista. Este cambio ha permitido acoger a un mayor número de personas interesadas en vivir este diálogo cultural con uno de los escritores más relevantes de la literatura española contemporánea.

Así, el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Paco Muñoz, ha estado presente en el acto y ha destacado "el lujo de contar con un escritor cuya obra ha llegado a tantos lectores dentro y fuera de nuestro país, ya que su estilo y la manera en que conecta literatura y vida son únicos, y hemos tenido el privilegio en Huelva de conocer de cerca cómo crea las historias que llegan a tantos lectores".

Al mismo tiempo, ha calificado este evento como "uno de los más destacados de la programación cultural del Centro de la Comunicación Jesús Hermida, que ha suscitado mucha expectación, consolidando a este espacio como un referente cultural para la ciudad".

Durante el acto, Cercas ha mantenido en todo momento un coloquio abierto con el público, respondiendo a preguntas sobre su obra, reflexionando sobre el oficio de escribir y compartiendo detalles de su proceso creativo y de las experiencias que nutren sus novelas. Tras la conversación, numerosos asistentes han podido conversar con él y obtener ejemplares de sus libros firmados, en un ambiente cercano y participativo.

Por su parte, Javier Cercas también ha expresado su satisfacción por el ambiente vivido en Huelva y el vínculo con sus lectores, indicando que "eventos como este me recuerdan que la literatura es ante todo un diálogo". "Compartir estas historias y pensamientos en directo con los lectores, escuchar sus preguntas y sus interpretaciones, es una de las experiencias más valiosas para cualquier escritor", ha comentado.

Previo al encuentro, el escritor ha podido conocer el museo del Centro de la Comunicación, adentrándose en la historia de la prensa, la radio y la televisión, y conociendo más de cerca al periodista, Jesús Hermida, a quien ha asegurado que "siempre" ha admirado.

Este encuentro es una de las últimas actividades que el Centro realiza en este 2025, un año histórico para este espacio cultural de la ciudad en el que se ha mantenido la actividad durante los doce meses del año con la celebración de un gran número de charlas, exposiciones, encuentros, proyecciones y talleres.

Durante el año, han pasado figuras de primer nivel del mundo del periodismo y la literatura, como pueden ser Mariló Montero, Paco Lobatón, el escritor Mikel Santiago, el influencer Pablo Vallejo o el periodista Carlos del Amor el pasado mes de noviembre. La próxima cita de este espacio será el próximo martes, 16 de diciembre a las 18,30 horas, con la inauguración de la exposición 'The Onubenser', donde se mostrarán todas las obras que los artistas de Huelva participantes en este proyecto han realizado durante el año 2025. La exposición podrá visitarse durante toda la navidad hasta el 9 de enero.