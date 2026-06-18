La oposición del Ayuntamiento de Huelva propone una declaración institucional en defensa de la Sociedad de Tiro al Vuelo

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Huelva (imagen de archivo). - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Huelva (PSOE, Vox y Grupo Mixto) junto al concejal no adscrito han anunciado una propuesta de declaración institucional para trasladar una posición común en defensa de la continuidad de la Real Sociedad de Tiro al Vuelo de Huelva y de su traslado a una nueva ubicación que garantice la supervivencia de esta histórica entidad deportiva.

Según han comunicado los partidos en una nota conjunta, la iniciativa parte del convencimiento compartido por la mayoría de la oposición de que la ampliación del recinto de las Fiestas Colombinas constituye "una necesidad para la ciudad", pero también de "la obligación de cumplir el compromiso adquirido por unanimidad" por toda la Corporación municipal en el pleno celebrado en marzo de 2024, "cuando se acordó facilitar una solución viable y consensuada" para la reubicación de la Real Sociedad de Tiro al Vuelo.

Los grupos firmantes han incidido en que la entidad, fundada en 1890, forma parte del patrimonio deportivo e histórico de Huelva. Con más de 135 años de trayectoria, la sociedad ha estado vinculada a algunos de los episodios más relevantes del deporte onubense y nacional, convirtiéndose en "una referencia social y deportiva para varias generaciones de onubenses", según han trasladado.

Por ello, la declaración institucional ha propuesto que el Ayuntamiento posponga la ejecución material del desalojo de las actuales instalaciones hasta que quede formalizada la cesión de los terrenos ofrecidos por la Autoridad Portuaria de Huelva para su nuevo emplazamiento. También la oposición ha señalado que la propuesta busca evitar la desaparición de la actividad mientras se culminan los trámites necesarios para su traslado definitivo.

Asimismo, los grupos han planteado la creación "urgente" de una mesa de trabajo integrada por representantes municipales y de las sociedades afectadas, con el objetivo de coordinar los aspectos técnicos y administrativos necesarios para agilizar la solicitud de concesión de los nuevos terrenos y establecer un calendario de actuación que permita resolver el proceso en el menor tiempo posible.

Los firmantes consideran que esta propuesta responde al espíritu de consenso expresado por el pleno municipal y permite compatibilizar el interés general de la ciudad con la preservación de una institución centenaria que forma parte de la historia de Huelva.

Por todo ello, PSOE, Vox, Grupo Mixto y el concejal no adscrito han destacado su confianza en que el equipo de Gobierno del Partido Popular se sume a esta iniciativa para que la declaración institucional pueda salir adelante con el respaldo unánime de toda la Corporación municipal, tal y como ya ocurrió con el acuerdo adoptado en marzo de 2024.

Finalmente, los grupos proponentes han apuntado que "la defensa de una solución que garantice la continuidad de la Real Sociedad de Tiro al Vuelo trasciende las diferencias políticas y constituye una cuestión de ciudad que merece el consenso de todos los representantes municipales".