Óptica Urbano, Déjate llevar, Nekomics, El Tapeíto, o Gallo Negro, premiados en los VIII Premios al Comercio de Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en la entrega a Óptica Urbano, Déjate llevar y Nekomics, y El Tapeíto, Cervecerías el Gallo Negro y Escondite Espacio Gastronómico de los VIII Premios al Comercio y de los IV Premios a la Hostelería. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha entregado este jueves a los establecimientos comerciales Óptica Urbano, Déjate llevar y Nekomics, y de restauración El Tapeíto, Cervecerías el Gallo Negro y Escondite Espacio Gastronómico de los VIII Premios al Comercio y de los IV Premios a la Hostelería, respectivamente, promovidos por la Concejalía de Turismo, Comercio y Juventud del Ayuntamiento de Huelva como reconocimiento la labor de dos sectores vitales para la economía local.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, tras la deliberación de sendos jurados, el premio a la Trayectoria Comercial ha recaído en Óptica Urbano, en tanto que la tienda de moda flamenca Déjate llevar y la tienda especializada en comics y manga Nekomics han sido seleccionados en las categorías 'Made in Huelva' y Nuevo Comercio, respectivamente, de los VIII Premios al Comercio.

Por otro lado, el restaurante El Tapeíto, Cervecerías El Gallo Negro y Espacio Escondite se han proclamado ganadores en las categorías Trayectoria Empresarial, Embajador de nuestra gastronomía e Inicios Hosteleros de los IV Premios a la Hostelería.

Ambos premios tienen como objeto reconocer la trayectoria de establecimientos emblemáticos de la ciudad, empresarios y sagas familiares del comercio y la hostelería que supongan "un referente dentro del sector" y hayan sido parte de la historia de Huelva, constituyendo "un ejemplo de adaptación a las circunstancias cambiantes del mercado, y de capacidad de crecimiento y expansión, así como su involucración en colaboraciones o apoyo a eventos y causas de Huelva".

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, les ha dado la enhorabuena "por su trayectoria, talento y compromiso", pero "también representan un reconocimiento a todo un sector que es imprescindible para la ciudad".

"Hoy celebramos el esfuerzo, la constancia, la capacidad de emprender, de innovar y de ganarse la vida. Celebramos a personas que, con su trabajo diario, contribuyen a hacer de Huelva una ciudad más viva, más dinámica, más atractiva y con más oportunidades", ha destacado.

Miranda ha subrayado que el comercio y la hostelería "son mucho más que dos actividades económicas". "Son parte esencial de nuestra identidad como ciudad. Son nuestras calles llenas de vida, nuestros establecimientos de siempre, los nuevos proyectos que abren sus puertas, los bares y restaurantes donde compartimos momentos, nuestras plazas como espacios de encuentro y convivencia", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que el comercio de proximidad "es un elemento fundamental para la cohesión de los barrios". "Es cercanía, confianza, atención personalizada y trato humano. Es también una garantía de actividad económica, de confianza y de vida en nuestras calles".

Asimismo ha ensalzado a la hostelería de Huelva, "embajadora de nuestra tierra, una puerta de entrada para quienes nos visitan y uno de los grandes atractivos de nuestra oferta turística".

"Tenemos una gastronomía extraordinaria, vinculada a la calidad de los productos de nuestra tierra, a nuestra tradición y a una forma muy nuestra de entender la vida. Desde el Ayuntamiento, somos conscientes de la importancia estratégica de estos sectores y de los desafíos a los que se enfrentan. Por eso, queremos seguir trabajando de la mano de sus profesionales, asociaciones y representantes, escuchando sus necesidades, acompañando sus iniciativas y favoreciendo las condiciones para que puedan crecer, modernizarse y generar nuevas oportunidades", ha comentado.

PREMIADOS

Óptica Urbano (Premio a la trayectoria empresarial) es una empresa familiar que lleva más de 80 años cuidando de la salud visual de los onubenses desde su creación en 1944 como óptica de proximidad y que actualmente cuenta con tres establecimientos en la ciudad.

Déjate llevar (Premio Made in Huelva), ubicada en la céntrica calle Gravina, es un establecimiento especializado en trajes y complementos de moda flamenca, así como en vestidos de fiesta, boda, mantones y tocados, que ha sabido adaptarse a las tendencias actuales aunando tradición e innovación.

Nekomics (Premio Nuevo Comercio) es una librería especializada en cómics y manga, que combina también una librería botánica y taller de terrarios. Dispone de un amplio catálogo de referencias tanto de manga en todos sus géneros como de novela de fantasía y clásicos del cómic y se ha convertido en punto de encuentro para la promoción de la lectura, especialmente entre los jóvenes.

El Tapeíto (Premio Trayectoria Empresarial) es "todo un clásico" de la gastronomía local, regentado por una familia de amplia tradición hostelera, y reconocido por el dominio del choco en sus diferentes versiones, además de otros platos elaborados con "manjares de la tierra y de la costa".

Cervecerías El Gallo Negro (Premio Embajador de Nuestra Gastronomía) se ha consolidado como punto de encuentro de familia y amigos para tapear y compartir momentos inolvidables. Su fundación se remonta a 2016, cuando su impulsor apuesta por la idea de volver a la esencia de la auténtica taberna andaluza con la apertura de su primera enseña en La Palmera. Actualmente cuenta con diez establecimientos repartidos por Huelva capital y provincia.

Escondite Espacio Gastronómico (Premio Inicios Hosteleros) es un novedoso concepto gastronómico liderado por el chef Fran Rabazo, que ofrece talleres y eventos culinarios a los onubenses y visitantes sobre la mejor gastronomía local pero no sólo degustándola, sino implicándose y aprendiendo en su elaboración para crear una experiencia única en torno a la magia de la cocina.

Los VIII Premios al Comercio de Huelva están impulsados por el Consistorio onubense para estimular y revitalizar el sector con la colaboración de CECA Comercio Huelva, Cámara de Comercio de Huelva, Centro Comercial Abierto Calles del Centro de Huelva, las agrupaciones de Comerciantes de La Merced-Molino y de Isla Chica, así como las asociaciones de Comerciantes del Mercado de El Carmen, del Mercado de San Sebastián y de Huelva Distrito VI.