Ovipor (Huelva) eleva su facturación un 12% en 2025 y defiende la ganadería extensiva en la prevención de incendios

Asamblea General de Ovipor 2026. - COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

BEAS (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

Ovipor S.C.A. ha celebrado este miércoles su Asamblea General Ordinaria, en la que se ha hecho balance del ejercicio 2025 ante los socios y socias, donde se ha destacado que ha alcanzado una facturación global de 26,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12% respecto al año anterior.

Este dato "confirma la evolución positiva" de la cooperativa en un año "complejo", marcado por "dificultades sanitarias, climáticas y productivas", pero también por el "buen comportamiento" de varias de sus principales líneas de actividad. Además, durante la sesión, la cooperativa ha presentado las cuentas anuales, la propuesta de resultados, el informe de auditoría y las principales líneas de actuación para el ejercicio 2026.

En la jornada, Ovipor ha manifestado su "preocupación" ante la "virulencia" del incendio registrado la pasada semana en Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, toda vez que ha defendido el "papel esencial" de la ganadería extensiva en la prevención de incendios.

En este sentido, la cooperativa ha puesto en valor que el pastoreo "contribuye de forma natural a limpiar el monte y a reducir la acumulación de combustible vegetal, evitando que los espacios forestales se conviertan cada verano en un auténtico polvorín".

Este año, Ovipor ha celebrado su Asamblea General en Beas como muestra de agradecimiento al municipio, que el pasado año concedió a la cooperativa el Verdial de Oro, un reconocimiento a su trayectoria, a su compromiso con la ganadería y a su contribución al desarrollo económico y social del medio rural.

El presidente de Ovipor, Agustín González, ha trasladado a los socios que 2025 ha sido un año "con claros y sombras", condicionado por la lengua azul, las repercusiones de la sanidad animal, la climatología y el nuevo marco de la PAC. Aun así, ha destacado la "fortaleza" de la cooperativa y la capacidad de sus socios para "seguir avanzando en un contexto de elevada incertidumbre".

RESULTADO POR SECTORES

En el sector ovino, el ejercicio ha estado marcado por una reducción de la producción de corderos como consecuencia de la lengua azul. Sin embargo, la menor disponibilidad de animales y la demanda procedente de los países árabes han favorecido un incremento de los precios, generando un escenario comercial relevante para las explotaciones.

En caprino, también se ha registrado una bajada de la producción de leche, motivada tanto por la incidencia de la lengua azul como por la climatología. Pese a ello, los precios han crecido un 6% respecto a 2024, lo que ha permitido mantener niveles aceptables de rentabilidad, especialmente en las explotaciones más profesionalizadas y con mayor volumen.

Por su parte, el porcino ibérico ha mantenido sus producciones con precios "interesantes". En esta línea, Ovipor ha reforzado su papel para "garantizar" el suministro de cerdos, la financiación del pienso y la compra de animales, ofreciendo respaldo a sus socios en una actividad "clave" para muchas explotaciones.

Una de las actividades más dinámicas del ejercicio ha sido la comercialización de bovino. En 2025, esta línea ha registrado un crecimiento del 33% en número de animales y del 53% en precio respecto a 2024. Además, en comparación con 2022, el crecimiento alcanza el 98%, lo que evidencia la consolidación de esta actividad como una línea estratégica para la cooperativa y para sus ganaderos. También ha tenido una evolución destacada la actividad de piensos y suministros, con un crecimiento en ventas del 14% respecto a 2024.

Dentro de esta área, el pienso Ovipor elaborado en la fábrica de la cooperativa ha experimentado una subida del 27% en relación con el año anterior, reflejando la confianza de los socios en los productos y servicios de la entidad. Otro de los datos relevantes expuestos en la Asamblea ha sido el reparto de más de 324.000 euros en complementarias, aprobado por el Consejo Rector el pasado 19 de mayo.

Esta cifra supone un incremento casi el 71% respecto al año anterior y ha sido posible gracias a que todas las actividades han cerrado con resultados positivos, especialmente la comercialización de productos Ovipor. La cooperativa ha destacado asimismo su avance en el proceso de internacionalización, con la incorporación de ganaderos portugueses en la comercialización de cerdos y bovinos.

Además, la colaboración con cooperativas y asociaciones ganaderas ha permitido distribuir piensos Ovipor en cinco puntos distintos del Alentejo.

RETOS DE LA GANADERÍA

Durante la Asamblea, Ovipor también ha puesto el acento en los principales retos que afronta la ganadería extensiva, entre ellos, los problemas climáticos, la sanidad animal, la carga burocrática de la PAC y la disminución del número de explotaciones.

Ante este escenario, la cooperativa ha reivindicado la necesidad de apoyos técnicos, económicos y políticos "que permitan garantizar el futuro del sector". Ovipor ha cerrado así una Asamblea General marcada por "el crecimiento, la diversificación de actividades y el compromiso con sus socios", en un ejercicio en el que "la cooperativa ha vuelto a demostrar su papel fundamental para mantener explotaciones, fijar población y defender la ganadería en el territorio".