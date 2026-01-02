Pablo López arranca su gira 'El Niño del Espacio' el viernes 9 de enero en Casa Colón de Huelva

Cartel del concierto de Pablo López en Huelva. - ETERNIDAD EVENTOS

HUELVA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Huelva será la ciudad encargada de inaugurar la nueva gira de Pablo López, titulada 'El niño del espacio', con un concierto muy especial de la mano de Eternidad Eventos que tendrá lugar el viernes 9 de enero en Casa Colón.

Según informa la promotora en una nota de prensa, el arranque del tour en la capital onubense convierte a la ciudad en el primer escenario de una de las propuestas musicales más esperadas de este inicio de 2026. 'El niño del espacio' se presenta como un espectáculo "profundamente emocional y artístico", en el que Pablo López invita al público a un viaje íntimo a través de su música.

El concierto combina una cuidada puesta en escena, una atmósfera envolvente y el protagonismo absoluto del piano, "sello inconfundible" del artista, con un repertorio que recorre sus canciones más conocidas y abre la puerta a nuevas composiciones. Con una trayectoria marcada por el éxito, su talento y una conexión única con sus seguidores, Pablo López se ha consolidado como uno de los músicos más respetados del panorama nacional.

Sus giras destacan por la intensidad del directo y por convertir cada concierto en una "experiencia singular y difícilmente repetible". La elección de Huelva como punto de partida refuerza su papel como ciudad cultural de referencia y subraya la apuesta de Eternidad Eventos por impulsar grandes producciones musicales en espacios emblemáticos, acercando propuestas de primer nivel a todos los públicos.