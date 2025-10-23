La Palma del Condado (Huelva) acoge este fin de semana el VII Encuentro Vitivinícola con 17 bodegas

Presentación del séptimo encuentro Vitivinícola de Huelva en La Palma del Condado de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Palma del Condado acoge este fin de semana el séptimo encuentro Vitivinícola de Huelva, organizado por la Asociación Amigos del Vino del Condado de Huelva, que estará dedicado a los pequeños productores de vino artesanal de España con la participación de 17 bodegas que ofrecerán sus productos el viernes y sábado en la plaza de España.

Según ha indicado el Ayuntamiento palmerino en una nota de prensa la alcaldesa de La Palma, Rocío Moreno, ha agradecido "el trabajo incansable que hacen por la promoción y difusión de nuestros vinos de autor".

De este modo, la plaza de España acogerá viernes y sábado 17 bodegas, tanto de Huelva como de diferentes puntos de España, con un denominador común: pequeños productores de vino artesanal, son vinos que, según ha indicado la alcaldesa, "nacen de la cepa a la copa y que cuentan una historia personal, con lo cual ganan personalidad y ganan carácter".

De la provincia estarán presentes bodegas de Bollullos, Villalba, Rociana del Condado y La Palma del Condado, mientras que del resto de España se contará con bodegas procedentes de Ronda, Bierzo, Castilla-La Mancha, Utiel-Requena, Sierra de Gredos o La Rioja-Alavesa.

"Bodegas artesanales, vinos modernos que llevan el alma de cada autor", ha comentado el presidente de la Asociación Amigos del Vino, Manuel Astasio. El objetivo es "mostrar los vinos que se hacen en el territorio español, promocionar los vinos de Huelva, potenciar el enoturismo y una agricultura sostenible y rentable".

"Eso tiene que contribuir a que metamos en los hogares nuestros productos, no solo como una cuestión agroalimentaria, sino también desde un punto de vista cultural", ha apostillado el delegado de Agricultura y Pesca de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos.

El encuentro cuenta además con unas jornadas técnicas que comienzan en la tarde de este jueves en la Cooperativa Vinícola del Condado de Bollullos, con una ponencia sobre los agroseguros para la viña. "Tenemos que acostumbrarnos a que el seguro sea una herramienta anual preventiva, siempre es bueno tenerlo y hasta ahora en el sector vinícola no está introducido", ha comentado Astasio.

A continuación se celebrará una mesa redonda sobre la sanidad vegetal en el viñedo en Huelva, con la participación de cuatro empresas, "donde cada una de ellas va a tener diez minutos para hacer una exposición de sus programas de lucha contra el mildium y otras enfermedades que son propicias a desarrollarse en Huelva, en función de las condiciones climáticas", ha aclarado Manuel Astasio.

Posteriormente, tendrá lugar un turno de preguntas de los asistentes para "sacar una estrategia de trabajo para el próximo año y que nuestros campos produzcan cada vez mejor calidad de uva".

Las jornadas técnicas continuarán el viernes, a las 11,00 horas en el Teatro España de La Palma, con una ponencia sobre los vinos desalcoholizados.

"Estamos viendo que la tendencia en el mercado nacional, europeo y mundial, es consumir vinos con menos grados alcohólico. Vamos a traer un experto a nivel nacional de vinos desalcoholizados y comprobar cómo se le puede quitar el alcohol a un vino sin que pierda la mayoría de sus propiedades, porque hay un público que lo demanda, y creo que debemos estar ahí y debemos abrir una ventana para ese tipo de productos desde nuestra provincia", ha concluido Astasio.

Por otro lado, por vez primera, se hará un concurso de camareros entendido en vinos de Huelva, ya que el camarero es "una pieza vital para que el turista vuelva", tal y como ha destacado la delegada de Turismo, Teresa Herrera, quien ha demandado formación en los vinos del Condado, o en idiomas, para que la atención al cliente sea "excelente", porque "realmente forma parte de uno de los grandes ítems que hace que un turista vuelva". "No hay que menospreciar el medio millón de personas que tienen la oportunidad de trabajar en el sector turístico", ha indicado.

La música también estará presente en este encuentro a través de la Gastrotuna, que amenizará las carpas en la plaza de España durante las jornadas, y con la celebración del Segundo On-Uva Wine Festival, el sábado por la noche, con la actuación de los grupos Masterplan, tributo a Oasis, MRUA, pop rock nacional, y Licenciado Q.

Por otro lado, el presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva, Vicente Pérez, ha expresado que este encuentro es "una oportunidad para que desde la DOP también se ayude a promocionar los vinos del Condado".

El horario de apertura de carpas será de 14,00 horas (momento de la inauguración oficial) hasta las 22,30 horas, el viernes, mientras que el sábado será de 12,00 a 22,30 horas, momento en que comenzará los conciertos de los tres grupos anteriormente mencionados. Habrá bonos económicos de cinco degustaciones de vinos a un precio de cinco euros.

Este encuentro vitivinícola cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de La Palma del Condado, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, la marca Gusto del Sur, la Diputación de Huelva y el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva.