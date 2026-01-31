Palma del Condado (Huelva) decreta tres días de luto por la muerte de una vecina tras el accidente de Adamuz

Imagen de la fachada del ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) con las banderas a media asta y crespones negros en señal de luto por las víctimas, del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la Palma del Condado (Huelva) ha decretado tres días de luto oficial tras conocer este pasado viernes el fallecimiento de una de las heridas que se encontraba ingresada en la UCI --y vecina del municipio-- tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que tuvo lugar el domingo, 18 de enero y que se saldó con casi una treintena de víctimas onubenses.

Así lo ha comunicado el Consistorio en su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press, donde también ha trasladado su pésame por la pérdida, afirmando que este suceso "mantiene consternado a nuestro pueblo y a toda España". Ha indicado que el luto oficial dará comienzo a partir de esta medianoche y durante este periodo, las banderas ondearán a media asta con crespón negro en todos los edificios oficiales de la Administración local y que quedarán suspendidos los actos previstos en la agenda institucional.

"El consistorio palmerino quiere manifestar su más sincero respeto, pésame y solidaridad con sus familiares y personas cercanas, con quienes comparte este dolor irreparable, al igual que todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio", ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Rocío Moreno, ha expresado sus condolencias en su cuenta oficial de Facebook, también consultada por esta agencia, por el fallecimiento de la mujer. "Gracias por regalarnos tantos momentos bonitos, por derramar en tu familia tanto amor y por la valentía y el coraje que has demostrado en esta vida, que a veces, se vuelve tan injusta y cruel. La Palma te quiere y siempre te querrá. Descansa en paz; aquí permanecerás en nuestro recuerdo y por supuesto, yo te llevaré siempre en mi corazón", ha trasladado la primera edil.

Asimismo, la Diputación de Huelva ha mostrado sus condolencias en memoria de la víctima, quien permanecía ingresada desde el día del siniestro en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. "Opositora de Instituciones Penitenciarias, regresaba de un examen cuando aquel día sesgó su vida y sus ilusiones", ha indicado la institución provincial. En este sentido, el presidente de la Diputación, David Toscano Contreras ha descrito este suceso como "una tragedia que ha dejado una provincia herida, con una huella imposible de borrar, y ha marcado un antes y un después en la vida de muchas familias y de toda una tierra".

"Un dolor que ha cambiado la forma en la que la provincia mira al futuro y que recuerda la importancia de cuidar cada vida, cada familia y cada historia; hoy, más que nunca, es momento de respeto, de memoria y de cercanía real con quienes siguen enfrentando las consecuencias de lo ocurrido", ha concluido Toscano.