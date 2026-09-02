La Palma del Condado (Huelva) presenta el cartel de su Real Feria y la LXV Fiesta de la Vendimia

Presentación del cartel del cartel de la Real Feria y la LXV Fiesta de la Vendimia de La Palma del Condado. - AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) ha presentado este miércoles el cartel de la Real Feria de La Palma y la LXV Fiesta de la Vendimia del Condado, un acto que marca el inicio de la cuenta atrás para una de las citas más esperadas y representativas del municipio, que se celebrará del 17 al 21 de septiembre.

Según ha indicado el Ayuntamiento palmerino en una nota de prensa, el cartel de este año es el resultado de un proyecto artístico inclusivo en el que han participado los chicos y chicas de la Unidad de Día Jacarandá, gestionada por la Asociación Asprocon, y bajo la coordinación del artista palmerino Diego Sánchez.

Durante el mes de julio, los usuarios del Centro de Día trabajaron de manera conjunta en la elaboración de la obra, utilizando la técnica del collage. Para ello, se organizaron en diferentes grupos que realizaron distintas partes del cartel mediante técnicas como las témperas y las ceras. Posteriormente, todas estas piezas fueron unidas y superpuestas hasta dar forma a una composición final colorida, alegre y llena de significado.

El resultado es un cartel que ya acompaña a los palmerinos en la espera de la llegada de la feria y que, además de anunciar las fiestas, pone en valor la capacidad creativa y la participación activa de las personas que forman parte de la Unidad de Día Jacarandá.

La presentación se ha celebrado en el Salón de Actos del Ayuntamiento, con la presencia de la alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno; el concejal de Cultura, Diego Muñoz; el artista local encargado de coordinar el proyecto, Diego Sánchez; la coordinadora del Centro de Día, Fátima Mora; y la presidenta de Asprocon, Regla del Pino.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento apuesta por una celebración "más participativa e inclusiva", haciendo que el cartel de la Feria sea también "el reflejo de la implicación de distintos colectivos de La Palma en una de las fiestas más arraigadas y queridas por los palmerinos".

La presentación del cartel da así el pistoletazo de salida a la cuenta atrás. Del 17 al 21 de septiembre, La Palma del Condado volverá a celebrar su Real Feria y la LXV Fiesta de la Vendimia del Condado.