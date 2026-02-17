Palos de la Frontera (Huelva) apoya a sus ciudadanos que sufren celiaquía con una prestación económica de 600 euros

Entrega de prestaciones para personas diagnosticadas con celiaquía de Palos de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha entregado once prestaciones económicas de 600 euros destinadas a apoyar a las personas con enfermedad celíaca del municipio. Una iniciativa pionera que busca paliar los efectos de esta condición en la vida diaria de quienes la padecen, especialmente a la hora de llenar la cesta de la compra.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, la entrega de estas ayudas fue realizada por la alcaldesa, Milagros Romero, acompañada por la concejal de Asuntos Sociales, Anabel Quintero, durante la que ha destacado la "importancia de seguir desarrollando políticas que atiendan a las necesidades reales de los vecinos".

"Actualizando constantemente el programa social a los tiempos que corren, buscamos llegar allí donde otras administraciones no llegan. Apoyando a nuestros vecinos en cada etapa y atendiendo a sus necesidades. Trabajamos para que la vida en Palos de la Frontera sea más fácil", apuntaba la alcaldesa Milagros Romero.

Tras varios años desde su puesta en marcha, en esta ocasión se ha incrementado su cuantía hasta los 600 euros por beneficiario, con el objetivo de contribuir a sufragar "los elevados costes que conlleva seguir una dieta sin gluten adecuada" y solventado así la subida de precios que afecta a la cesta de la compra debido a la inflación.

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas diagnosticadas de esta patología, independientemente de su edad, y empadronadas con al menos cinco años de antigüedad en Palos de la Frontera. Cabe destacar que caso de menores de edad, deben ser solicitada por sus padres, madres o tutores legales.

Desde el Consistorio destacan que esta medida refleja "el firme compromiso" con la salud y el bienestar de sus vecinos. Con acciones como esta, se pretende no solo apoyar económicamente a quienes lo necesitan, sino también "visibilizar una enfermedad que requiere una atención constante y una alimentación específica, muchas veces inasumible para muchas familias".

De esta manera, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera refuerza su programa de protección socio-sanitaria municipal compuesto por ayudas como el Cheque bebé, el Cheque bañera o el Cheque vacuna.