Palos de la Frontera (Huelva) despide 2025 con una "gran entrega" de ayudas sociales

Entrega de ayudas sociales por parte del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) finalizaba el año 2025 con una gran entrega de ayudas sociales a diferentes colectivos del municipio. Unas prestaciones que buscan facilitar la vida de todos los palermos, independientemente de su edad, género, posición económica u origen, en materia de educación, vivienda, natalidad o formación.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, el salón de plenos del Consistorio palermo era el lugar escogido para hacer entrega de estas prestaciones de la mano de la alcaldesa, Milagros Romero, acompañada por las diferentes concejales de cada especialización.

"Acompañamos a nuestros vecinos en cada etapa de sus vidas, escuchando sus necesidades y ayudándoles en toda dificultad. Nuestro programa de prestaciones sociales busca hacer el día a día un poco más sencillo", comentó la primera edil, Milagros Romero.

Por un lado, 15 pequeños recogieron su Cheque Bebé con ayuda de sus padres y madres. El programa de ayudas a las familias por nacimientos del Consistorio Palermo busca contribuir a soportar los gastos que conlleva el nacimiento de un niño o su adopción. Las cuantías varían en función del número de miembros de la unidad familiar, siendo de 1.200 euros en general y de 1.500 euros si son familias numerosas. Cabe destacar que el dinero tendrá que gastarse íntegramente en los comercios locales, beneficiándose así este sector.

Por otro lado, y para completar la entrega, la concejalía de Medio Ambiente finalizaba con el programa 'Un nacimiento, un árbol'. Una original iniciativa que consiste en el regalo de un árbol, en maceta, a cada niño nacido en la localidad como símbolo de una nueva vida, desarrollo y futuro para nuestra ciudad.

A continuación, se entregaban las prestaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los mayores de la localidad. Los cheques bañeras, en esta ocasión cuatro, son ayudas a la supresión de barreras arquitectónicas en los hogares de mayores y discapacitados.

Esta medida contempla la redacción del proyecto y una subvención total de 1.150 euros para cada beneficiario. Gracias a esta ayuda los mayores de Palos, o personas con necesidades específicas pueden adaptar sus baños para hacerlos totalmente accesibles.

La entrega a estudiantes se completaba con 37 becas matrícula. Estas permiten sufragar el 75% del coste de los créditos en primera matrícula de los grados o máster oficiales que estén cursando en universidades públicas y 50% en créditos de segunda matrícula. Un empujón económico fundamental para la juventud que decide seguir formándose en ámbitos superiores.

Estas ayudas municipales a los estudios se completan con otras prestaciones como las becas Erasmus, becas para estudiar en el extranjero y para la Escuela Oficial de Idiomas. Un completo paquete que facilita a los palermos su educación y formación de futuro.

Coincidiendo con el reparto, además se otorgó siete 'Cheque Carnet' valorados en 300 euros. Una ayuda para la obtención del permiso de circulación de tipo B. Un requisito indispensable para la formación y el acceso a oportunidades de empleo.

Para cerrar la entrega, se concedieron cuatro Cheque Vivienda. Este cheque se compone de una parte de 10.000 euros a fondo perdido. A ella se le puede sumar 6.000 euros a través de un pósito que tendrán que devolver en seis años y sin intereses. Una ampliación que muchos utilizan para hacer frente a los gastos administrativos o para una reforma de acondicionamiento del hogar.

El paquete de ayudas del Consistorio palermo se completa con la bonificación de 105 euros mensuales en el recibo del préstamo hipotecario y el descuento del 50% en las tasas de enganche de agua.

Gracias al programa municipal que lleva años implantado en la localidad, muchos palermos han podido adquirir su primera vivienda con el respaldo del Consistorio local.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta línea de subvenciones forma parte de una batería de medidas sociales destinadas a apoyar a las nuevas generaciones en su formación, inserción laboral y autonomía personal, enmarcadas dentro del compromiso del consistorio con un futuro más igualitario y próspero para sus vecinos.