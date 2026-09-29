Palos de la Frontera (Huelva) destina 12.500 euros en ayudas para apoyar a los estudiantes

Acto de entrega de ayudas a jóvenes de Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) comienza el curso académico 2026/2027 con una nueva entrega de ayudas sociales destinadas a los estudiantes. En esta ocasión, dieciocho jóvenes palermos recibían de manos de la alcaldesa, Milagros Romero, y de la concejal de Ayudas al Estudiante, María del Carmen García, las conocidas Becas Matrícula y Erasmus.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, ambos programas llevan implantados en Palos de la Frontera varias décadas, siendo "una opción segura" de ayuda para muchos estudiantes de Palos, Mazagón y La Rábida.

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, destacó el compromiso del Ayuntamiento con los jóvenes y con la educación, toda vez que ha subrayado que estas ayudas "son una apuesta por el futuro de los estudiantes". En este sentido, señaló que el objetivo es "facilitar que ningún joven tenga que renunciar a continuar su formación por motivos económicos y que pueda afrontar sus estudios universitarios o su experiencia Erasmus con mayor tranquilidad".

Las Becas Matricula permiten sufragar el 75% del coste de los créditos en primera matrícula de los grados o másteres oficiales que estén cursando en universidades públicas y 50% en créditos de segunda matrícula.

Por otra parte, las Becas Erasmus son un extra mensual que el Ayuntamiento otorga en forma de becas y que se suman a la cantidad que reciben del resto de administraciones. La gran ventaja es que, a diferencia de otras ayudas estatales y autonómicas, el importe total es por adelantado.