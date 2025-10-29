Palos de la Frontera (Huelva) entrega nuevas ayudas por nacimiento y cheque-bañeras

Entrega de ayudas en Palos de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Palos de la Frontera (Huelva), Milagors Romero, ha entregado nuevos cheque-bebés y cheque-bañera a distintos vecinos del municipio. Estas 18 ayudas forman parte del programa de ayudas sociales diseñado al detalle para "potenciar el crecimiento personal, social, laboral y educativo de todos los palermos".

Según ha indicado el Consistorio palermo en una nota de prens, el Ayuntamiento continúa apostando por "el bienestar y el desarrollo de sus vecinos". "Una medida aplicable a todas las edades, con especial atención a las necesidades de cada generación mediante un programa de ayudas sociales diseñado al detalle para potenciar el crecimiento personal, social, laboral y educativo de todos los palermos", han señalado.

De este modo, trece pequeños recogieron su Cheque-bebé con ayuda de sus padres y madres. El programa de ayudas a las familias por nacimientos del consistorio palermo busca "contribuir a soportar los gastos que conlleva el nacimiento de un niño o su adopción".

Las cuantías varían en función del número de miembros de la unidad familiar, siendo de 1.200 euroe en general y de 1.500 euros si son familias numerosas. En esta ocasión han sido 12 de carácter general y uno de familia numerosa. Cabe destacar que el dinero tendrá que gastarse íntegramente en los comercios locales, beneficiándose así este sector.

Además, y para completar la entrega, la Concejalía de Medio Ambiente finalizaba con el programa 'Un nacimiento, un árbol'. Una iniciativa que consiste en el regalo de un árbol, en maceta, a cada niño nacido en la localidad como símbolo de "una nueva vida, desarrollo y futuro para nuestra ciudad".

A continuación, se entregaban las prestaciones destinadas a "mejorar la calidad de vida de los mayores de la localidad". Los cheques-bañeras, cinco en esta jornada, son ayudas a la supresión de barreras arquitectónicas en los hogares de mayores y discapacitados.

Esta medida contempla la redacción del proyecto y una subvención total de 1.150 euros para cada beneficiario. Gracias a esta ayuda los mayores de Palos, o personas con necesidades específicas pueden adaptar sus baños para hacerlos totalmente accesibles.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta línea de subvenciones forma parte de una batería de medidas sociales destinadas a "apoyar a las nuevas generaciones en su formación, inserción laboral y autonomía personal, enmarcadas dentro del compromiso del Consistorio con un futuro más igualitario y próspero para sus vecinos".