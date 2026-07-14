Palos de la Frontera (Huelva) mantiene su compromiso social con entrega de ayudas a diferentes colectivos del municipio

Entrega de ayudas a diferentes colectivos de Palos de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera mantiene su apuesta social, con una "gran entrega" de ayudas a diferentes colectivos del municipio. Unas prestaciones que buscan "facilitar la vida" de todos los palermos, independientemente de su edad, género, posición económica u origen, en materia de educación, vivienda, natalidad o formación.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, el salón de plenos del Consistorio era el lugar escogido para hacer entrega de estas prestaciones de la mano de la alcaldesa de la localidad, Milagros Romero, acompañada por las diferentes concejales de cada especialización.

"Acompañamos a nuestros vecinos en cada etapa de sus vidas, escuchando sus necesidades y ayudándoles en toda dificultad. Nuestro programa de prestaciones sociales busca hacer el día a día un poco más sencillo", comentaba la primera edil, Milagros Romero.

De este modo, en esta ocasión 20 pequeños recogieron su 'Cheque Bebé' con ayuda de sus padres y madres. El programa de ayudas a las familias por nacimientos del consistorio palermo busca contribuir a soportar los gastos que conlleva el nacimiento de un niño o su adopción.

Las cuantías varían en función del número de miembros de la unidad familiar, siendo de 1.200 euros en general y de 1.500 euros si son familias numerosas, en esta ocasión uno de esta categoría. Cabe destacar que el dinero tendrá que gastarse íntegramente en los comercios locales, beneficiándose así este sector.

Por otro lado, y para completar la entrega, la Concejalía de Medio Ambiente finalizaba con el programa 'Un nacimiento, un árbol'. Una original iniciativa que consiste en el regalo de un árbol, en maceta, a cada niño nacido en la localidad como símbolo de una nueva vida, desarrollo y futuro para nuestra ciudad.

A continuación, se otorgaron las prestaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los mayores de la localidad, ya que se entregaron los cheques bañeras a cinco vecinos del municipio. Ayudas a la supresión de barreras arquitectónicas en los hogares de mayores y personas con discapacidad.

Esta medida contempla la redacción del proyecto y una subvención total de 1.150 euros para cada beneficiario. Gracias a esta ayuda los mayores de Palos, o personas con necesidades específicas pueden adaptar sus baños para hacerlos totalmente accesibles.

La entrega se completaba con 13 becas matrícula a estudiantes palermos. Estas permiten sufragar el 75% del coste de los créditos en primera matrícula de los grados o máster oficiales que estén cursando en universidades públicas y 50% en créditos de segunda matrícula.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta línea de subvenciones forma parte de una batería de medidas sociales destinadas a apoyar a las nuevas generaciones en su formación, inserción laboral y autonomía personal, enmarcadas dentro del compromiso del consistorio con un futuro más igualitario y próspero para sus vecinos.