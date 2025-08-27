Palos de la Frontera (Huelva) ultima los preparativos de los centros escolares ante el inicio del curso

Arreglo de los centros escolares de Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

Los centros infantiles y escolares de Palos de la Frontera (Huelva) ultiman sus preparativos de cara al inminente comienzo del curso escolar 2025/2026 que tendrá lugar el próximo miércoles 3 de septiembre para las escuelas infantiles municipales y el miércoles 10 para los centros de educación infantil y primaria.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, durante todo el verano, a través de los servicios municipales, ha llevado a cabo diferentes obras de mantenimiento, acondicionamiento y puesta a punto de los edificios e instalaciones de todos los centros escolares de la localidad. El objetivo es que los estudiantes "cuenten con los mejores medios y condiciones a lo largo de su formación".

La alcaldesa, Milagros Romero, acompañada por el concejal de Obras, Ricardo Bogado, visitaba los diferentes centros para comprobar el desarrollo de los trabajos. Allí ha podido reunirse con los operarios de los servicios municipales de electricidad, obras, aguas, carpintería y limpieza, "a los que ha trasladado las últimas directrices a seguir para que todo este correcto al inicio de las clases".

Así, durante los meses de verano se ha procedido a la reparación, mantenimiento y dotación de material demandado por profesorado y alumnado, actuando "de manera directa en las necesidades más importantes".

De este modo, el centro educativo San Jorge está siendo objeto de "diversas e importantes" labores que involucraban a los servicios de carpintería, electricidad, fontanería y pintura. Las aulas del pasillo de infantil han sido "totalmente reformadas" con la instalación de un nuevo suelo vinílico y el cambio de puertas que "se ajusta a la actual legislación". Medidas directas "que repercutirán en la comodidad del alumnado". Además, el suelo de toda esta zona ha silo pulido y los baños totalmente adaptados a la altura de los pequeños.

La actuación se completa con el pintado del todo el centro, que renovará por completo la imagen interior del centro y las zonas exteriores como los patios de primer y segundo ciclo de primaria.

"Trabajamos para que nuestros jóvenes dispongan de los mejores centros educativos a su alcance. Buscamos mejorar todos aquellos aspectos para que el nuevo curso transcurra con normalidad y la única preocupación para los estudiantes sea aprender y disfrutar", ha dicho la primera edil.

En el colegio Hermanos Pinzón se han cambiado las puertas de acceso al centro ubicadas en la Plaza Pilar Pulgar. Estas, antiguas y de metal, se encontraban deterioradas por el paso del tiempo y su uso. Por ello, se han instalado unas nuevas de PVC más resistentes, seguras y modernas.

A estas labores hay que sumar las obras de mantenimiento, revisión y reparación de persianas, puertas y ventanas, así como de otras instalaciones. Además, se está realizando una campaña de limpieza en todos los centros. Un trabajo que "busca garantizar las mejores condiciones de colegios y escuelas infantiles de cara al nuevo curso escolar".