Palos (Huelva) aprueba una ayuda de 6.000 euros para atender a las personas afectadas por el incendio del asentamiento

Asentamiento del polígono San Jorge tras el incendio del pasado 6 de julio. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha aprobado una ayuda extraordinaria de 6.000 euros destinada a Cruz Roja para atender las necesidades de las personas afectadas por el incendio registrado en el asentamiento chabolista del Polígono San Jorge. La medida ha sido acordada durante una reunión urgente de la Junta de Gobierno Local, convocada tras el suceso, con el objetivo de ofrecer una respuesta inmediata a esta emergencia.

Según informa el Ayuntamiento palermo en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio afectó a alrededor de 300 chabolas. Aunque no hubo que lamentar daños personales, la alcaldesa, Milagros Romero, ha calificado la situación como un problema que se repite año tras año al final de la campaña agrícola, y que perjudica tanto a las personas que habitan en el asentamiento como a empresarios y propietarios de los terrenos ocupados.

Las primeras investigaciones de los cuerpos de seguridad apuntan a que el fuego podría haber sido intencionado, una circunstancia que "ya se ha producido en ocasiones anteriores". Desde el Ayuntamiento recuerdan que los asentamientos de "inmigrantes irregulares" constituyen "una problemática que afecta al municipio desde hace décadas".

Durante este tiempo, el equipo de gobierno ha impulsado reuniones, mesas de trabajo y diferentes iniciativas para "buscar una solución que beneficie a todas las partes implicadas". "Sin embargo la falta de actuación por parte del Ejecutivo central ha agravado la situación", han señalado.

Por ello, desde el Consistorio se insiste en la "necesidad" de alcanzar una "solución definitiva" que dé respuesta a los distintos colectivos afectados y "reduzca el impacto que esta problemática tiene sobre la convivencia y el día a día de los vecinos del municipio".

El incendio se originó en la noche del lunes, en torno a las 22,30 horas, momento en el que el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió las primeras llamadas de aviso y afectó a alrededor de 300 chabolas. En las labores de extinción y asistencia participaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Infoca y el 061. La Guardia Civil confirmó que no fue necesaria asistencia sanitaria.