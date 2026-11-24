Entrega de las ayudas municipales de Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) continúa apostando por el bienestar de sus vecinos con un programa de ayudas sociales adaptado a todas las generaciones, destinado a impulsar su desarrollo personal, laboral y educativo.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en primer lugar, once pequeños recogieron su 'Cheque bebé' con ayuda de sus padres y madres. La alcaldesa, Milagros Romero, y la concejal, Anabel Quintero, eran las encargadas de hacer entrega de estas prestaciones municipales que buscan contribuir a soportar los gastos que conlleva el nacimiento de un niño o su adopción.

Las cuantías varían en función del número de miembros de la unidad familiar, siendo de 1.200 euros en general y de 1.500 euros si son familia numerosa. En esta ocasión, han sido diez de carácter general y uno de familia numerosa.

"Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para estar al lado de nuestros vecinos en cada etapa de sus vidas. Queremos apoyar a las familias con la llegada de un hijo, facilitar a nuestros jóvenes el acceso a su primera vivienda y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Son ayudas que responden a necesidades reales y que reflejan nuestro compromiso con las personas y con el futuro de Palos de la Frontera", ha destacado la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

Por otro lado, y para completar la entrega, la Concejalía de Medio Ambiente finalizaba con el programa 'Un nacimiento, un árbol'. Una "original" iniciativa que consiste en el regalo de un árbol, en maceta, a cada niño nacido en la localidad como "símbolo de una nueva vida, desarrollo y futuro para nuestra ciudad".

A continuación, llegaba el turno de los palermos que han adquirido recientemente su primera vivienda. En total, han sido cinco los beneficiados con un 'Cheque vivienda' por valor de 10.000 euros a fondo perdido, una ayuda que cuatro jóvenes han reforzado con un pósito municipal de 6.000 euros. Todo ello con el objetivo de facilitar la emancipación de los jóvenes de Palos de la Frontera en unos momentos difíciles.

Por último, se concedían las prestaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los mayores del municipio. Los 'Cheques bañera', diez en esta entrega, son ayudas a la supresión de barreras arquitectónicas en los hogares de mayores y discapacitados.

Esta medida contempla la redacción del proyecto y una subvención total de 1.150 euros para cada beneficiario. Gracias a esta ayuda los mayores de Palos, o personas con necesidades específicas pueden adaptar sus baños para hacerlos totalmente accesibles.