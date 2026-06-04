Paralizado cautelarmente el precinto y demolición de las instalaciones del Tiro Pichón de Huelva

Instalaciones del Tiro Pichón tras iniciarse la demolición. - REAL SOCIEDAD TIRO AL VUELO HUELVA

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2025 del Ayuntamiento de Huelva que aprobaba definitivamente el desahucio administrativo de los terrenos ocupados actualmente por la Real Sociedad del Tiro Pichón de Huelva y en los que habían comenzado los trabajos de demolición y precinto de la zona, ante lo que la Real Sociedad presentó un recurso.

Según indica la resolución judicial, consultada por Europa Press, el Juzgado considera que se da el supuesto de "especial urgencia" en la toma de esta decisión ante "la ejecución material llevada a cabo por el Ayuntamiento de Huelva" mediante actuaciones que considera que "exceden los límites del acto habilitante" como es "la demolición parcial de elementos construidos", además de que "existen en el recinto precintado bienes inmuebles, instalaciones y enseres" de los demandantes, así como de "entidades co-ocupantes" que nunca fueron parte del procedimiento".

Asimismo, señala que "hay animales vivos sin atención adecuada desde el precinto", además de "encontrarse en pie el edificio social con su restaurante activo y los puestos de trabajo de sus empleados". Ante esto, apunta que el recurrente considera que "la consumación de estas acciones en las próximas horas haría irreparable el daño".

Por ello, subraya el Juzgado que teniendo en cuenta las circunstancias alegadas y "atendiendo" a que el recurrido "ha iniciado la ejecución material del desahucio" a pesar de que la Real Sociedad había solicitado medida cautelar de suspensión, "concurre la urgencia" de esta determinación pues "de procederse la tramitación al cauce normal, podría haberse ya finalizado el desalojo que, al parecer, está suponiendo la demolición de determinados elementos y otros daños perentorios que", si bien no lo considera "irreversible", sí cree que "podría ocasionar un perjuicio difícilmente reparable".

Asimismo, el Juzgado emplaza a la administración a que, en plazo de tres días, formule sus alegaciones sobre "la procedencia de mantener o levantar" la medida tomada.

Por su parte, desde la Real Sociedad han señalado en un comunicado que las actuaciones realizadas provocaron "graves daños" en el recinto, de forma que "entre los desperfectos ocasionados se encuentran la destrucción de parte de la valla perimetral, daños en la pérgola de acceso al bar y la demolición completa del palomar, donde se encontraban animales en su interior".

"La resolución judicial garantiza que no se produzcan daños irreversibles mientras se esclarece la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo y supone un importante respaldo a la defensa del patrimonio histórico y social de una entidad centenaria que forma parte de la historia de Huelva. Desde la entidad se seguirá colaborando con la Justicia y ejerciendo todas las acciones legales necesarias para proteger sus instalaciones, su patrimonio y sus derechos", subraya.