El Parque Acuático de Palos de la Frontera (Huelva) reabre sus puertas

Visita de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, al parque acuático del municipio. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El Parque Acuático del Polideportivo Municipal de Palos de la Frontera (Huelva) ha reabierto sus puertas este miércoles para que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de sus vacaciones. Piscinas, toboganes y juegos de agua para todas las edades.

Según informa el Ayuntamiento palermo en nota de prensa, a lo largo de estos meses, operarios municipales han trabajado en la sustitución de todo el césped natural por uno sintético de las zonas de descanso y recreo del complejo acuático. Una medida "muy demandada" por las familias que "mejora en calidad y salubridad las instalaciones" que permite "un máximo aprovechamiento de todo el espacio y un ahorro importante en consumo de agua".

"Ofrecemos una alternativa para todos los públicos y muy económica, en estos tiempos, para disfrutar del verano en Palos de la Frontera. Sin necesidad de desplazarse fuera del municipio. Una opción diseñada especialmente para toda la familia", señala la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

Para ello, los trabajadores eliminaron el césped dañado por el paso del tiempo, además de la capa de tierra inferior. A continuación, se procedió a su hormigonado y a su recubrimiento con una lona especializada, para finalizar con la instalación de un producto sintético de alta calidad que garantice la comodidad de todos los vecinos y visitantes.

El sistema de acceso al parque continúa siendo el utilizado en años anteriores. Los usuarios podrán hacer su reserva, de uno de los dos turnos de la jornada, a través de la aplicación 'Sporttia' con un día de antelación.

El primero de los turnos será en horario de mañana, de 11,00 a 15,00 horas y a continuación, el de tarde, de 16,00 a 20,00 horas. Cabe recordar que el aforo está limitado para "garantizar la mejor experiencia posible".

Las tarifas se mantienen. Para los niños socios y empadronados en la localidad, la temporada completa sale por 1,80 euros y para los adultos, 2,40 euros.

El Parque Acuático de Palos de la Frontera consta de más de 2.500 metros divididos en tres grandes áreas: dos piscinas de exterior de grandes dimensiones y una gran zona de juegos sin profundidad. Esta última está configurada a base de juegos con mayor interactividad de los pequeños. Para los más atrevidos, la zona de toboganes es "la indicada". Compuesta por tres elementos de diferentes intensidades.