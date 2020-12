Parralo destaca que el desdoble del túnel de San Silvestre (Huelva) se hará con financiación "absolutamente pública"

HUELVA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuel Parralo, ha señalado que el desdoble del túnel de San Silvestre es una obra que está "ya en marcha y que se va a ver próximamente", al tiempo que ha subrayado que va a ser una obra "absolutamente pública". En este punto, ha remarcado que este proyecto tiene "una importancia y una prioridad absoluta" para el Gobierno de España porque se trata de "abastecimiento".

En una entrevista concedida a Europa Press, Parralo ha señalado que no comprende las dudas que hay sobre esta obra y su partida en los Presupuestos Generales del Estado ya que, como ha apuntado, en la Subdelegación del Gobierno se han mantenido reuniones con la Plataforma por el Túnel de San Silvestre, así como telemáticas con el propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y con parlamentarios, diputados y senadores.

De esta manera, la subdelegada cree que "ha quedado completamente clarificado el asunto, los pasos a seguir y que el Gobierno se lo ha tomado como una prioridad que es lo que es".

Con respecto a las dudas sobre su inclusión en los PGE, ha apuntado que lo que ha ocurrido es que dentro de la partida presupuestaria de la Dirección general de Agua no hay ningún apartado que ponga 'Túnel de San Silvestre' porque "el proyecto aún no está totalmente acabado" y porque, además, este año se ha trabajado "con cajas amplias de partidas presupuestarias" debido a que "algunas de ellas que, con anterioridad se han puesto con el nombre de un proyecto y por un motivo u otro no han podido realizarse, han tenido que devolver el dinero porque han sido partidas finalistas".

En este sentido, ha destacado que en las infraestructuras hídricas de la Dirección General hay un apartado de una partida plurianual "de muchos millones de euros" donde entraría el túnel de San Silvestre.

Así, ha señalado que "se ha recibido el proyecto enviado por parte de la Junta y hay que delimitarlo y corregirlo mínimamente", por lo que el Gobierno calcula que en torno a septiembre "podrá salir a licitación, pero previamente hay que pasarlo al Ministerio de Transición Ecológica para el trámite medioambiental" que no cree que tenga "mucha dificultad".

PROYECTO CEUS

De otro lado, en cuanto al proyecto CEUS, la subdelegada ha señalado habrá que esperar a los fondos europeos, aspecto que "ya se dijo", porque "hubo una financiación con otro Gobierno que en su momento no se llevó a término y se tuvieron que devolver esos fondos".

De este modo, ha señalado que con esos fondos europeos que pueden llegar "será la Junta de Andalucía la que pueda priorizar el proyecto CEUS", al considerar que desde el punto de vista tecnológico y de innovación "cabría y habría mucha posibilidad".

En este sentido, ha reseñado que no cree que sea antes del 2022, apuntando que "hay que ser realistas en esto", al tiempo que ha destacado que, bajo su punto de vista, "es un proyecto que merece mucho la pena", porque "no es excesivamente caro en comparación con lo que Huelva puede recibir", ya que pondría a la provincia "en el mapa de la aeronáutica y podría crear empleo directos y sobre todo indirectos".

"Tenemos también el INTA, que es una agencia estatal militar, pero independiente, que se dedica a la tecnología y que estaría encantada de colaborar pero es de innovación, no es inversora, por lo tanto, el dinero hay que buscarlo", ha incidido, a la par que ha reiterado que cree que esa financiación se puede encontrar "con facilidad" en los fondos europeos que van a venir, "si la Junta lo prioriza como un proyecto de interés".

Con respecto a la colaboración público-privada ofrecida por empresarios onubenses, con la Caja Rural del Sur al frente, la subdelegada ha señalado que le parece "perfecto" y que "está muy bien que los empresarios se impliquen", ya que "es una nueva salida empresarial" y que "es posible que tengan esa voluntad", pero que se enteró de este ofrecimiento "por la prensa" y que el mismo director del INTA, el teniente José Salón, "estaba sorprendido porque nadie se había puesto en contacto con él".

AVE

Con respecto a la Alta Velocidad en Huelva, ha señalado que ahora mismo "sigue su curso" y está en el Ministerio de Transición Ecológica a la espera de que se dé la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que, a partir de ahí, "se podrá comenzar a ver los posibles trazados".

Así, Parralo ha apuntado que mantuvo, junto con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, una reunión con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la que "se estuvo hablando la posibilidad de afrontar la parte que va por Sevilla en primera instancia, que es la que acortaría más el tiempo". "Lo interesante es que el tiempo que se tarde de Huelva a Sevilla sea el mínimo, con independencia de que sea un AVE un Alvia o un tren de cercanías, es lo importante", ha concluido la delegada.