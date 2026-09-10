Pasan a disposición judicial los tres detenidos por el tiroteo mortal de Isla Cristina (Huelva)

Uno de los detenidos. - GUARDIA CIVIL

AYAMONTE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Los tres detenidos el pasado martes por el tiroteo mortal del pasado mes de agosto en Isla Cristina (Huelva), que se cobró la vida de una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16, han pasado este jueves a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte cuyo juez instructor determinará el ingreso en prisión o puesta en libertad de los detenidos.

Así lo han confirmado a Europa Press desde la Guardia Civil, que señala que el juez tomará declaración a los tres detenidos, uno de los cuales es familiar del hombre que falleció en el tiroteo que acabó con la vida de una persona el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, y que se saldó con otras dos personas heridas de diferente consideración.

Además, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acogerá a partir del 16 de octubre el juicio contra el hombre conocido como 'El Baba' detenido por aquellos hechos de 2024 y que estarían presuntamente relacionados con la muerte de esas tres personas en Isla Cristina.

Según concretó la Benemérita en una nota, las investigaciones realizadas durante este tiempo, además de las inspecciones oculares en el lugar de los hechos y los análisis de las pruebas recogidas, han permitido identificar a una parte de los presuntos autores relacionados con los hechos, cuyas diligencias continúan aún bajo secreto de sumario.

Con la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil desplegó en la mañana del martes, 8 de septiembre, un amplio dispositivo con más de 80 agentes para realizar cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital.

En ellos, los guardias civiles localizaron e incautaron un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de móviles, varios chalecos antibala, un táser y documentación que los vincula con los hechos, según indicó el Instituto Armado.

A los tres detenidos, hombres de entre 24 y 36 años, se le imputan cuatro delitos de asesinato --contando como cuarta víctima el bebé en gestación-- y un delito de pertenencia a organización criminal.

La operación continúa abierta, por lo que el Cuerpo no descarta nuevas detenciones. La investigación ha sido coordinada por Policía Judicial de la Comandancia de Huelva con el apoyo del Equipo de Ayamonte. Debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los individuos, la operación requirió la participación de la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados.