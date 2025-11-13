El paso de la borrasca Claudia provoca más de una veintena de incidencias en el litoral de la provincia de Huelva

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Claudia por la provincia de Huelva, por la que Aemet activó a las 12,00 el aviso naranja por lluvias y fuertes vientos, ha generado, hasta las 17,00 horas, más de una veintena de incidencias en el litoral, concentrándose en Ayamonte, Cartaya y Huelva Capital, según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Así, el 112 ha señalado que la mayoría de las incidencias se refieren a caídas de ramas, árboles, farolas y objetos de mobiliario urbano, aunque no hay que lamentar daños personales.

No obstante, el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, ha señalado en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, que el municipio está registrando "numerosos problemas" por la lluvia y el fuerte viento, entre ellos, se ha levantado parte del tejado del colegio Juan Ramón Jiménez, del municipio, ya que había caído un árbol sobre él. Además, ha tirado "mucha arboleda" y el municipio cuenta con calles cortadas por la acumulación de agua.

Por ello, ha pedido que no se salga de casa si no es "por extrema necesidad", toda vez que el Ayuntamiento está trabajando con los servicios de bomberos y Policía Local.

De hecho, el Consistorio ha activado el Plan de Emergencias Municipal ha suspendido todas las actividades durante la jornada, entre ellas, de las Escuelas Deportivas Municipales y las Academias de Cultura, debido a las inclemencias meteorológicas.

Por otro lado, en Ayamonte también se ha registrado incidencias relacionados con caída de ramas y mobiliario aunque se ha desprendido parte del Centro de Exposiciones y Congreso y este presenta otros desperfectos. Además, el campo de golf de Isla Canela también se ha visto afectado.