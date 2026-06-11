La PAU registra en Huelva una tasa de aprobados del 86,4%, similar a 2025

Archivo - Prueba de la PAU en Huelva. - UHU - Archivo

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.738 estudiantes han conseguido ser aptos de la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad, un 86,4%, frente al 13,6% restante que han sido estudiantes no aptos. Un total de 450 estudiantes se han matriculado solo de la fase de admisión con el objetivo de mejorar su nota. Esta cifra es muy parecida a la de 2025, en la que aprobaron el 87% de los estudiantes presentados.

Según ha indicado la UHU en una nota de prensa, los estudiantes que se presentaron los pasados días 2, 3 y 4 de junio a la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad han podido conocer una semana después los resultados provisionales de sus exámenes. Desde el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Huelva recuerdan que toda la información al respecto puede consultarse a través de la web del Servicio de Gestión Académica (http://www.uhu.es/gestion.academica/).

La vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán, ha destacado que un total de 2.012 estudiantes se han presentado finalmente a la fase de acceso de esta convocatoria, distribuidos en siete sedes. De ellas, cuatro ubicadas en el Campus El Carmen, a las que se suman la tradicional sede del IES San Blas de Aracena y las dos nuevas incorporaciones de este curso: el IES La Arboleda, en Lepe, y el IES La Palma, en La Palma del Condado.

Estos datos son muy similares, aunque con una mínima bajada, con respecto a los datos de la convocatoria de 2025, en la que un total de 1.801 estudiantes de Huelva, un 87% de los presentados, aprobaron la convocatoria ordinaria de la PAU de este año, frente al 13% restante que han sido estudiantes no aptos.

Asimismo, la vicerrectora ha precisado que la mejor nota de Acceso (9,889) corresponde a un estudiante del IES La Palma, Víctor Sotelo Pichardo, quien ha manifestado su intención de estudiar el Grado de Relaciones Internacionales y al que se le ha felicitado desde la propia Universidad de Huelva.

Una vez conocidos estos resultados provisionales, hasta el martes 16 de junio se podrán presentar reclamaciones y el proceso de preinscripción para solicitar estudios en Distrito Único Andaluz se inicia el 11 de junio a las 11,00 horas y finaliza el 22 de junio.

Las listas con la primera adjudicación de las plazas se publicarán el 3 de julio, dando paso al primer periodo de matrícula entre el 3 y el 9 de julio. Toda la información del resto de adjudicaciones, de resultas y de la convocatoria extraordinaria puede consultarse en las webs del Servicio de Gestión Académica de la UHU y del Distrito Único Andaluz.