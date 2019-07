El periodista Jesús Maraña reivindica recuperar "el valor del buen periodismo"

Publicado 11/07/2019 14:18:41 CET

LA RÁBIDA (HUELVA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista y director del medio digital 'Infolibre', Jesús Maraña, ha reivindicado recuperar "el valor del buen periodismo" porque ha asegurado que en caso de no ser así la sociedad "está perdida en términos democráticos". Maraña ha proseguido destacando que, "si no hay un periodismo sólido para creer lo que se está contando, nos irá mal a todos".

Jesús Maraña es uno de los ponentes más destacados del encuentro 'Periodismo, más allá de un tweet', que organiza la Universidad Internacional de Andalucía en colaboración con la Fundación Atlantic Copper en la sede de La Rábida (Huelva). Sobre dicho encuentro, el presidente de la Fundación, Antonio de la Vega, ha declarado a los medios de comunicación que "no puede tener más actualidad y utilidad, tener pausa es relevante".

Junto a ellos, también han atendido a los periodistas los directores del encuentro, Paloma Contreras y Óscar Toro. "Internet ha sido el instrumento que más ha modificado la realidad", ha comentado Toro al hacer referencia al motivo por el que se ha emprendido esta actividad. Así, ha continuado argumentando que "hay veces que el empeño por la celeridad no acompaña a la calidad".

En la misma línea ha hablado la periodista Paloma Contreras, que ha calificado como "un regalo profesional" la oportunidad de dirigir este encuentro. "Hay gente a la que le preocupa y valora el periodismo como un derecho y como algo necesario para que nuestra democracia y nuestras libertades sigan avanzando", ha declarado para hacer referencia a la gran cantidad de asistentes al encuentro que no forman parte de la profesión periodística.

En cuanto a lo referente a la imbricación entre la universidad y el ámbito profesional, Jesús Maraña ha apuntado que es "una vinculación necesaria". Asimismo, se ha mostrado convencido de que será "la sociedad civil la que ayude al periodismo a cumplir la función que tiene".

El director de 'Infolibre' ha hecho referencia a la crisis económica que ha atravesado España. "Ha sido una crisis de empresas y negocios, no del periodismo", ha sentenciado. De tal manera, ha considerado que "internet ha traído muchos beneficios a la profesión" y ha señalado que, "la batalla es entre el periodismo y el entretenimiento".

Durante su intervención, Maraña ha hablado de las denominadas 'Fake news' que, a su juicio, "no son algo nuevo". Eso sí, ha afirmado que "lo que ha cambiado es la posibilidad de impacto". "Las noticias falsas son un oxímoron: si algo es noticia no puede ser falso y si algo es falso no puede ser noticia", ha destacado.

"Estamos afrontando una etapa en la que todo tipo de actores, desde periodistas sensacionalistas a intereses políticos, económicos y financieros, saben utilizar las herramientas que ofrecen la digitalización", ha proseguido Maraña. Así, según el periodista, se hace uso de estas técnicas "para que esa distorsión tenga un calado social".