Pilar Miranda lidera la candidatura del PP de Huelva al Congreso y Alberto Fernández al Senado

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Archivo. - Gogo Lobato - Europa Press

HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité del PP de Huelva ha aprobado su propuesta de candidatura a las Cortes Generales para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026, que deberán ratificarse en el Comité Federal.

Según ha confirmado el partido en una nota, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, será la número uno de la lista para el Congreso. Por otro lado, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, será el número uno en la lista del Senado.

Por su parte, Manuel García Félix, ha sido designado como número dos al Congreso de los Diputados y Asunción Grávalos como número tres. La lista al Congreso de los Diputados la completan en el cuarto puesto el alcalde de Rosal de la Frontera, Antonio Carlos Vázquez, y la alcaldesa de El Cerro de Andévalo, María de los Ángeles Moreno, que cerrará la lista en el quinto puesto.

En cuanto al Senado, junto a Alberto Fernández concurrirán el 29 de noviembre en la candidatura de la Cámara Alta Bella Verano, en el número dos, y en el puesto número tres, Juan Manuel González Camacho.

ELECCIONES 2023

En la provincia de Huelva, la candidatura del PP al Congreso de los Diputados para los comicios generales de 2023 estuvo encabezada por la entonces delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Bella Verano. La lista a la Cámara Baja se completó con el exalcalde de La Palma del Condado, Manuel García Félix, como número dos; Jaime Alberto Pérez Guerrero en la tercera posición; Gracia María Baquero en el puesto número cuatro; y Susana Duque Mora cerrando en el quinto lugar.

Por su parte, la nómina de aspirantes al Senado la lideró el exregidor de Palos de la Frontera, Carmelo Romero --quien en las generales de 2019 había sido el cabeza de cartel al Congreso--. La candidatura a la Cámara Alta contó además con el exalcalde de Lepe, Juan Manuel González, en el número dos; y con la edil de Villalba del Alcor, Ángela Ramírez del Toro, en la tercera posición.