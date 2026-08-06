El Plan de Asfaltado de las calles de Huelva continúa con actuaciones en el barrio del Huerto Paco-La Morana

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en su visita a las obras de asfaltado en Huerto Paco. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha supervisado esta semana los trabajos que el Plan Municipal de Asfaltado 2026 está ejecutando en el barrio del Huerto Paco-La Morana. Concretamente, las actuaciones se ha desarrollado en la calle Arqueólogo Garay Anduaga y han continuado en la avenida San Antonio, dentro del calendario previsto para seguir mejorando el estado del viario en distintos puntos de la capital.

Durante la visita, la alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento "sigue cumpliendo con el compromiso adquirido con los onubenses de mejorar las calles, respondiendo a una de las demandas que más trasladan los vecinos de todos los barrios" y ha destacado que el verano es "el momento más adecuado para ejecutar este tipo de actuaciones, ya que las condiciones climatológicas permiten obtener un mejor resultado y una mayor durabilidad del firme", ha indicado el Consistorio en una nota.

Asimismo, Miranda ha afirmado que el Ayuntamiento está ejecutando "el mayor Plan de Asfaltado de la historia de Huelva", con una inversión de 2,3 millones de euros, "que permitirá actuar en alrededor de 50 calles repartidas por toda la ciudad". "Somos conscientes de que el estado del asfaltado es una de las principales preocupaciones de los onubenses y, por eso, desde el primer día hemos trabajado para abordar esta cuestión de una manera seria, planificada y continuada, combinando los planes anuales de asfaltado con un importante refuerzo de las labores de mantenimiento", ha dicho.

Asimismo, la regidora ha explicado que las actuaciones se han distribuido en tres lotes para poder trabajar de forma simultánea en diferentes zonas de Huelva, "reduciendo los plazos de ejecución y llegando antes a los distintos barrios" y ha asegurado que la prioridad del Consistorio, "es ejecutar estas obras con la máxima agilidad posible y causando las menores molestias a los vecinos, por lo que se informa puntualmente de cada actuación mediante cartelería y redes sociales y coordinamos los trabajos para minimizar las afecciones al tráfico y al estacionamiento".

El Plan Municipal de Asfaltado 2026 contempla una inversión histórica de 2,3 millones de euros con actuaciones distribuidas en tres lotes que permitirán mejorar el pavimento de unas 50 calles de Huelva con el objetivo de dotar a la capital "de unas infraestructuras más seguras, cómodas y adaptadas a las necesidades de los ciudadanos, reforzando el mantenimiento de los barrios y mejorando la movilidad urbana". La próxima semana los trabajos se desarrollarán en el barrio de El Matadero, comenzando por el eje principal, avenida de Escultora Miss Whitney.