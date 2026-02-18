El plan de la Diputación de Huelva tras los temporales estará aprobado en 15 días para comenzar con las actuaciones

Reunión en Fuenteheridos con los alcaldes de los municipios de la Sierra. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

FUENTEHERIDOS (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha anunciado a los alcaldes y alcaldesas que el plan provincial para atender a los municipios afectados por los temporales estará operativo en un plazo de 15 días, con el objetivo de que las actuaciones puedan comenzar "cuanto antes". Tras su aprobación se dará a conocer la normativa, la asignación economía a cada municipio y el procedimiento para concurrir.

Toscano ha trasladado este compromiso durante las reuniones comarcales celebradas entre el martes y este miércoles con los responsables municipales de toda la provincia. La primera tuvo lugar en la tarde del martes en Fuenteheridos, con los municipios de la Sierra, y contó con la asistencia de prácticamente todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca, ha indicado la institución provincial en una nota.

En la mañana de este martes se ha celebrado el encuentro con los municipios del Área Metropolitana, Condado y Costa, en Huelva, y al mediodía el de la comarca del Andévalo, en Villanueva de las Cruces. El presidente ha subrayado que en apenas 24 horas la Diputación se ha reunido con representantes de todos los municipios para conocer de primera mano los daños sufridos y definir las actuaciones prioritarias.

"Es fundamental escuchar ahora a los alcaldes y alcaldesas, una vez que ya tienen perfectamente identificados los daños en sus pueblos y pueden concretar qué necesitan", ha señalado.

Entre los principales estragos trasladados por los ayuntamientos destacan los daños en caminos rurales y vecinales, asfaltado de calles y problemas de humedades y goteras en edificios municipales, así como otras afecciones en infraestructuras públicas.

Toscano ha explicado que el plan se elaborará a partir de las prioridades marcadas por los propios municipios y con el objetivo de que el dinero llegue con rapidez, pero con un criterio claro. "Queremos que los recursos lleguen pronto, pero sabiendo exactamente dónde hay que aplicarlos y cuáles son las necesidades reales sobre el terreno", ha añadido.

La Diputación trabajará ahora en la ordenación técnica y económica de todas las demandas planteadas para activar el plan y "facilitar que los municipios puedan recuperar la normalidad lo antes posible".