El Plan Infoca aumenta los medios destinados a la extinción del incendio forestal en Castillejos (Huelva)

Imagen del incendio en Villanueva de los Castillejos. - PLAN INFOCA

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha destinado más medios para apagar el incendio declarado a las 13,15 horas de este lunes 8 de junio en el paraje Los Turbios --aunque en un primer momento informaban del paraje Ribera del Aserrador-- en Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, en la zona trabajan por aire cuatro helicópteros, dos pesados y dos semipesado, siete aviones, dos de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros y un avión de coordinación.

Por su parte, por tierra se han desplazado once grupos bomberos forestales, dos técnicos de Operaciones, tres agentes de Medio Ambiente y cinco vehículos autobomba y cuatro birgadas de refuerzos contra incendios (Brica).

Se trata de un municipio cercano a Alosno, donde se declaró otro incendio el pasado jueves, que se ha dado por extinguido en la noche de este domingo, y cuyo fuego afectó también al término municipal de Villanueva de los Castillejos, así como al de Gibraleón, de forma que llegó a calcinar alrededor de mil hectáreas, principalmente en el término de Alosno.

En la zona llegaron a trabajar hasta un centenar de efectivos y 17 medios aéreos. EMA 112 atendió a las 18,30 horas del pasado jueves la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el paraje Carril del Cementerio.

De otro lado, el Plan Infoca ha dado por controlado en la madrugada de este lunes 8 de junio el incendio declarado a las 14,30 horas del domingo en el término municipal de Lepe en una zona próxima al pantano de los Machos, y que obligó al desalojo preventivo de 115 menores del campamento de actividades de ocio Waingunga sin que ninguno de ellos se viera afectado.