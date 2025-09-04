El Plan Infoca da por estabilizado el incendio de Cartaya, que provoca el desalojo de 32 vecinos

CARTAYA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado, a las 18,53 horas, el incendio declarado a las 13,20 horas de este jueves en el paraje Menajo del municipio de Cartaya (Huelva) y que ha provocado el desalojos de 32 vecinos.

De este modo, según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona siguen trabajando para su control cinco grupos bomberos forestales, dos técnicos de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y tres vehículos autobombas, de forma que los medios aéreos han sido retirados.

Por su parte, el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, ha indicado a Europa Press, que han sido desalojadas 12 viviendas --32 vecinos en total-- que se encontraban cercanas a la zona del incendio por "prevención", toda vez que algunos vecinos han podido regresar ya, debido a que las rachas de viento han evitado que el fuego se haya acercado finalmente.

Este desalojo, ha apuntado, ha sido llevado a cabo por Protección Civil, junto con Policía Local de Cartaya y la Guardia Civil, sin que haya sido necesaria la intervención de la Junta de Andalucía.

De la misma manera, el alcalde ha apuntado que el incendio se ha originado "una quema de pasto", toda vez que ha señalado que aún no ha sido identificada la persona que ha realizado la misma.

Tras su inicio a las 13,20 horas, y una primera acometida de efectivos, el Plan Infoca reforzó el operativo sobre las 14,05, de forma que por aire han llegado a trabajar un helicóptero pesado, uno semipesado, un avión de carga en tierra, dos anfibios ligeros y otro de coordinación.

Por otra parte, desde el operativo contó con cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzos contra incendios (Brica), tres técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y dos vehículos autobombas.

Desde el Infoca indicaron que se trata de un lugar de gran vegetación y con zonas agrícolas cercanas, toda vez que ha puntualizado que no se trata del paraje de los pinares.