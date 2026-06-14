El Plan Infoca da por extinguido el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva)

Efectivos del dispositivo de extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos. A 10 de junio de 2026 en San Bartolomé de la Torre, Huelva (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha informado de que el incendio forestal declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva), paraje Los Turbios, ha sido dado por extinguido.

Según ha indicado Infoca en un mensaje publicado en su cuenta de X, consultada por Europa Press, el fuego ha sido declarado como extinguido a las 21,40 horas de este domingo al no haber posibilidades de que se reavive.

"Tras una semana de intenso trabajo, gracias de corazón a todos los equipos intervinientes y toda nuestra solidaridad y cariño para los vecinos", ha añadido.

Infoca ya había dado por controlado a las 14,30 horas del viernes este incendio forestal, que se extendió también a los municipios de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, y que ha afectado a alrededor de 5.000 hectáreas.