El Plan Infoca envía medios para sofocar un nuevo incendio forestal declarado en Aroche (Huelva)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, supervisa la evolución del incendio de Castillejos desde el Puesto de Mando Avanzado situado en San Bartolomé de la Torre (Huelva). - María José López - Europa Press

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este martes de la declaración de un nuevo incendio en la provincia de Huelva, concretamente en Aroche, por lo que desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha derivado dos aviones de carga en tierra hacia la zona "para intentar aplacar cuanto antes la activación de ese nuevo incendio".

Así lo ha manifestado Sanz en declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado situado en San Bartolomé de la Torre por el incendio forestal declarado este lunes en Villanueva de los Castillejos que, según ha indicado el consejero ha llegado a calcinar hasta 200 hectáreas por hora por los vientos.

Sanz ha señalado que "está siendo un día francamente complejo" --con incendios en Villanueva de los Castillejos, Aroche (Huelva) y Guillena (Sevilla)-- y que el viento de noroeste que hay en Huelva este martes, "ciertamente nos está complicando la situación como lleva haciéndolo durante estos últimos días".

El consejero ha explicado que ampliarán información sobre el nuevo incendio forestal declarado en Aroche cuando dispongan de ella, toda vez que ha subrayado que "en este momento dos medios de Infoca, más otros efectivos, se están dirigiendo a la zona con urgencia para abordar este nuevo incendio" del que "aún no se puede valorar la magnitud del mismo".

En cuanto al número de incendios en los últimos días en la provincia onubense, Sanz ha remarcado que "este viento" en Huelva "hace que cualquier situación" de fuegos, "tenga el origen que tenga", lleve a "una evolución complicada". "Nos ha pasado con Alosno, porque este incendio --el de Villanueva de los Castillejos-- se parece mucho en cuanto a la capacidad de extenderse al de Alosno".

"Luego Hemos tenido Gibraleón --Marismas del Burro--, y diferentes situaciones, como el que tuvimos en la zona de Doñana durante la romería. Pero este viento de noroeste realmente resulta muy complejo. La capacidad de velocidad que ha tenido el incendio ha sido altísima, con situaciones de hasta 200 hectáreas por hora, lo cual ha provocado que rápidamente se haya extendido", ha dicho.