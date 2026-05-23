El Plan Infoca realiza en la provincia de Huelva 38 intervenciones desde enero, el 27,53% de toda Andalucía

Efectivos del Infoca trabajando para extinguir el incendio en la Cuenca Minera. - INFOCA

HUELVA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha realizado desde el 1 de enero y hasta el viernes 22 de mayo un total de 38 intervenciones de las 140 realizadas en Andalucía por incendios, conatos de incendios forestales declarados en la comunidad autónoma en lo que va de año, o que han requerido intervención sus efectivos, lo que supone el 27,53% de total de las que se han producido en todas las provincias desde el inicio de 2026.

Así, según los datos recogidos por la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, consultados por Europa Press, a la provincia de Huelva le siguen Almería, con 24 salidas registradas hasta la fecha, Sevilla --con un total de 19--, mientras que Jaén cuenta con 14, Málaga con 13, Cádiz con 12, Granada con 11 y Córdoba es la que menos ha tenido, con nueve fuegos.

Los datos de la web señalan que el primer incendio forestal registrado en la provincia de Huelva fue el 2 de febrero de 2026, en Rosal de la Frontera, mientras que el último ha sido el de la Cuenca Minera este pasado 21 de mayo.

En Huelva, por municipios, 27 de los 80 con los que cuenta la provincia --en todas las comarcas-- han registrado incendios o conatos de incendios forestales o en zonas afectadas por masa forestal desde febrero; y Gibraleón ha sido el que ha contabilizado más intervenciones, con un total de cuatro, seguida de Moguer, con tres, así como de Almonte, Sanlúcar de Guadiana, Bonares, Beas, Aroche y Cartaya, que han registrado dos incendios cada uno en sus términos municipales.

Dos de los incendios más relevantes vividos en la provincia hasta el mes de mayo han sido el que ha afectado a la Cuenca Minera, declarado el mismo jueves de esta semana y del que aún se desconoce la afección de hectáreas, y en el que llegaron a trabajar un total de seis medios aéreos y 15 terrestres, así como el declarado el pasado 21 de abril en una planta de reciclaje de Almonte, situada en el paraje Montehigo, y que también afectó a una zona forestal, aunque la superficie forestal dañada fue "mínima".

En este caso, se trata de una antigua escombrera de plásticos que generó una intensa humareda negra "potencialmente tóxica" y se incluye en los datos de salida del Plan Infoca ya que, aunque se dio la planta de gestión de residuos, en decir, no forestal en inicio, se encontraba en el paraje Montehigo, por lo que se solicitó asistencia de sus efectivos, que realiza colaboración en fuegos cercanos a zonas forestales.

Este pasado martes, 19 de mayo, se inició otro incendio en la misma planta --aunque de menor relevancia--, que fue sofocado por la tarde con el trabajo de los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva y efectivos del Plan Infoca.

En el operativo de este primer incendio llegaron a trabajar más de 30 efectivos entre bomberos del Consorcio, Infoca, Policía Local, Guardia Civil y la unidad del Seprona y como medida preventiva se llegó a desalojar las fincas colindantes. Asimismo, la Policía Local señaló que el origen del incendio se encuentra en investigación, pero que no se descartaba una posible causa intencionada.

Cabe recordar que todos los municipios de Huelva --incluida la capital-- se encuentran registrados en el Plan Anual para la prevención, vigilancia, y extinción de Incendios Forestales de 2025 de la Junta de Andalucía como zonas de peligro por incendios forestales.

Las Zonas de Peligro de incendio establecidas en Andalucía, derivan del análisis del riesgo por combustibilidad, orografía, meteorología e histórico, y teniendo en cuenta la vulnerabilidad a escala paisaje, cuenca y local. Son áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales, y la importancia de los valores amenazados, hace necesarias medidas especiales de protección contra los incendios.

SUPERFICIE CALCINADA EN 2025

La superficie final afectada por el fuego en la provincia de Huelva en 2025 fue de 1.049 hectáreas --672 hectáreas de arboladas y 377 hectáreas de matorral--, muy por debajo de la media del decenio que se situó en unas 3.800 hectáreas, con años muy críticos como 2017 y 2020, en los que se superaron las 12.000 hectáreas.

La provincia de Huelva ha sufrido grandes e importantes incendios como el de Almonaster la Real, que se inició el 27 de agosto de 2020 y estuvo activo durante doce días --no se dio por extinguido hasta el 7 de septiembre--, calcinó 15.000 hectáreas, lo que lo supuso el último fuego de gran calibre en la provincia, que no ha sufrido ninguno de esa magnitud desde ese año 2020.

Sin embargo, el mayor incendio sufrido en la provincia de Huelva fue el de Berrocal, que arrasó 34.000 hectáreas de 13 pueblos de la provincia onubense y de Sevilla en 2004 y en el que murieron dos personas dentro de su coche intentando escapar de las llamas, así como el pueblo de Berrocal tuvo que ser evacuado. Este incendio quemó superficie en El Berrocal, Minas de Riotinto, Zalamea La Real, Nerva, Paterna del Campo y Escacena del Campo (Huelva) y de otros cinco municipios de Sevilla, como Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena y El Madroño.

También fue un gran incendio el declarado el 25 de julio de 2022 --que se dio por extinguido el día 29 de ese mismo mes-- y que calcinó unas 1.700 hectáreas, 600 en Bonares --cien de ellas de terreno agrícola-- y 1.100 hectáreas en Almonte y afectó también al término municipal de Rociana del Condado.

En 2017 se produjo otro incendio importante, el iniciado en La Granada de Riotinto y que calcinó unas 4.000 hectáreas de encinar y pinar entre Huelva y Sevilla. Este provocó una docena de desalojos en la localidad en la que se originó y en la también en Zufre, así como más de 500 en El Castillo de las Guardas (Sevilla).

De menos calibre, aunque también considerados gran incendio forestal --aquellos que calcinan más de 500 hectáreas-- fue el incendio de Nerva en 2018, que alcanzó las 1.747 hectáreas y el de Beas, en 2019, donde ardieron unas 1.577 hectáreas.