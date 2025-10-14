La Plataforma 'Huelva con Palestina' convocan una manifestación este miércoles contra el genocidio en Gaza

Archivo - Miembros de la plataforma Marea Palestina Huelva durnate el encierro convocado en la Escuela de Arte León Ortega. - MAREA PALESTINA HUELVA - Archivo

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde la Plataforma Huelva con Palestina han convocado para este miércoles una manifestación a las 19,00 horas, que saldrá desde la rotonda de los bomberos y finalizará en la puerta del Ayuntamiento de la capital.

Desde la plataforma existe el convencimiento de que "ante el genocidio hay que bloquearlo todo por Palestina". Por ello, apoyan la huelga general de 24 horas convocada por sindicatos en todo el país, han indicado en una nota.

"Solo los trabajadores pueden conseguir parar la producción, impedir las salidas comerciales con el Estado sionista de Israel y obligar a nuestros gobiernos a romper cualquier tratado, acuerdo o comunicación con el Estado genocida de Israel", ha dicho la plataforma.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la jornada de "lucha" del miércoles 15 de octubre, "secundando" las huelgas y paros convocados, y "participando en las acciones y actividades reivindicativas programadas por los sindicatos y movimientos sociales" y en la manifestación.