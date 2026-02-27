El Pleno del Ayuntamiento da el respaldo al equipo de Gobierno para "proteger y salvar el Cabezo de la Joya"

Pleno del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha estado protagonizado por el consenso institucional alcanzado en asuntos "clave", aprobándose por unanimidad la gran mayoría de las propuestas debatidas en la sesión ordinaria del mes de febrero celebrada este viernes, como las dos propuestas relativas al expediente expropiatorio del cabezo de la Joya. Una sesión determinada por la ausencia de la portavoz del Grupo Mixto (Con Andalucía).

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el Pleno ha aprobado por unanimidad las dos propuestas relativas al expediente expropiatorio del Cabezo de la Joya, culminando la segunda fase del procedimiento para su recuperación como espacio verde y futuro parque arqueológico de la ciudad.

En concreto, han salido adelante la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución nº 1 del Plan Especial 'cabezo de la Joya', así como la valoración de los derechos urbanísticos afectados.

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha destacado que "en este pleno damos un paso decisivo en la expropiación del Cabezo de la Joya para recuperarlo como espacio verde y como futuro parque arqueológico de la ciudad". Arias ha subrayado que esta actuación "es la consecuencia de una decisión política firme del equipo de Gobierno de Pilar Miranda, que ha demostrado con hechos que es la alcaldesa que defiende los cabezos, los protege y los salva para la ciudad".

En este sentido, ha señalado que el procedimiento se inició con la declaración de interés social aprobada en el Pleno del 20 de mayo de 2025 y continuó con la declaración de necesidad de ocupación acordada el 31 de octubre de 2025.

Tras el periodo de información pública, en el que se presentó una única alegación, ahora se cierra la segunda fase del expediente. La tercera será la determinación del justiprecio y, finalmente, se procederá al pago y toma de posesión de los terrenos, culminando así un proceso que permitirá poner este enclave al servicio de todos los onubenses.

A propuesta del equipo de Gobierno Popular, el Pleno ha aprobado una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer y la igualdad plena entre hombres y mujeres, gracias al voto de calidad de la alcaldesa de Huelva, tras el rechazo de PSOE y Vox.

La iniciativa "reafirma el compromiso institucional con la igualdad real y efectiva", adhiriéndose al lema propuesto por la ONU para este año: 'Derechos, Justicia y Acción para Todas las Mujeres y Niñas'. El texto ratifica "la voluntad municipal de promover la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida pública, eliminar la violencia y corregir las desventajas socioeconómicas, reforzando el papel del municipalismo en la aplicación práctica de las políticas de igualdad".

Por otro lado, el Pleno ha aprobado la moción del equipo de Gobierno "contra el aislamiento y la falta de infraestructuras que castigan a los onubenses", con el voto a favor de Vox y del PSOE. La propuesta exige al Gobierno de España "un compromiso firme" y calendarizado para la modernización integral del ferrocarril en Huelva, la mejora de las carreteras ---especialmente la A-49, la H-30 y la H-31-- y la planificación de nuevas infraestructuras que garanticen la conectividad de la ciudad y su provincia.

Durante el debate, el Grupo Municipal Socialista ha incorporado una enmienda, aprobada e incluida en el texto definitivo, que recoge "instar al gobierno de la Junta de Andalucía a acelerar las inversiones pendientes en carreteras y a planificar nuevas actuaciones que mejoren la conexión de Huelva con el resto de Andalucía, Portugal y con los principales corredores económicos".

"Especialmente con el compromiso de la construcción del tercer puente sobre el río Odiel y la puesta en marcha de un servicio de tranvía que conecte el área metropolitana con la capital", continúa la moción.

MARISMAS DEL POLVORÍN Y COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS

En materia urbanística, el Pleno ha aprobado por unanimidad diferentes asuntos como la aprobación definitiva del Estudio de Detalle para la ordenación de las parcelas IB-2 y CO2-P1 del Plan Parcial nº 5 'Marismas del Polvorín', posibilitando el cambio de uso de parcelas actualmente sin actividad para destinarlas a nuevos establecimientos comerciales, sin incremento de edificabilidad ni afección a suelos destinados a dotaciones públicas.

Igualmente, ha salido adelante por unanimidad la creación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Huelva, órgano previsto en el régimen de gran población, concebido como instrumento de defensa de los derechos vecinales y de supervisión de la actividad municipal, con funciones similares a las del Defensor del Pueblo en el ámbito local.

Además, se ha dado cuenta en el Pleno de la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora de Vehículos de Movilidad Personal, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de usuarios y peatones mediante una normativa específica que regule su circulación y condiciones de uso.

MOCIONES DE LA OPOSICIÓN

Respecto a las iniciativas de la oposición, el Pleno ha aprobado por unanimidad la moción del Grupo Municipal Socialista sobre las inundaciones en la barriada Vicente Yáñez Pinzón, que contempla el refuerzo de la limpieza viaria ante previsiones de lluvias intensas, la limpieza integral de arquetas y canalizaciones, la mejora de los sistemas de drenaje y la elaboración de un proyecto técnico integral que aporte una solución definitiva a los problemas de acumulación de agua.

Asimismo, ha sido aprobada por unanimidad la moción del Grupo Municipal Vox relativa al cierre de las piscinas de los polideportivos municipales Diego Lobato y Andrés Estrada, instando a realizar de manera urgente las reparaciones necesarias para su reapertura con todas las garantías y a consignar en los próximos presupuestos municipales partidas suficientes para una reparación integral y un plan riguroso de mantenimiento preventivo.