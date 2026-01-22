Poetas de Huelva por la Paz convoca una vigilia el domingo en "homenaje y memoria" de las víctimas de Adamuz

Cartel de la vigilia. - POETAS POR LA PAZ

HUELVA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Poetas de Huelva por la Paz ha convocado a "toda la ciudadanía" a participar el próximo domingo, día 25 de enero, a las 19,30 horas, en una vigilia en la estación de Renfe de la capital en "señal de homenaje, memoria y respeto" a las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Según han indicado en un comunicado, "Huelva está de luto", por lo que en esta vigilia se guardará un minuto de silencio a las 19,45 horas, que coincide con la hora en la que se produjo el accidente y es "cuando se cumple una semana del fatídico accidente del Iryo Málaga-Madrid y del Alvia Madrid-Huelva.

Así, han apuntado que será "un acto sencillo y sentido, con silencio" y lectura de poemas, para "no olvidar" y para "acompañar" a las víctimas y a sus familias "desde la palabra y la presencia".