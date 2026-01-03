La Policía busca al autor de una agresión con arma blanca que dejó un herido con puntos de sutura en Huelva

POLICÍA NACIONAL MÁLAGA

HUELVA 3 Ene. (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar, localizar y detener al presunto autor de una agresión con arma blanca en las inmediaciones del Centro Comercial Aqualon de Huelva capital.

El suceso tuvo lugar en Nochevieja cuando una persona fue agredida en la pierna con un arma blanca. El herido recibió una cura con puntos de sutura sin mayor gravedad, según ha informado el Cuerpo en un mensaje a los medios de comunicación.

Al día siguiente, 1 de enero, la víctima interpuso una denuncia iniciándose el dispositivo de búsqueda por parte de la Policía. Por el momento, no ha trascendido más detalles del transcurso de la investigación.