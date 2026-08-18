La Policía Local de Almonte (Huelva) interviene por piscinas instaladas en la vía pública de la aldea de El Rocío

Imagen de una piscina en la puerta de una casa de El Rocío. - POLICÍA LOCAL DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Almonte (Huelva) ha intervenido en los últimos días para retirar "varias piscinas" instaladas en plena vía pública en la aldea de El Rocío, "utilizadas como si fueran una prolongación de la vivienda".

En una publicación en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el cuerpo policial ha advertido de que "la vía pública no es una piscina particular" y subraya que instalar elementos para un uso privado en la vía pública "requiere autorización municipal".

Asimismo, ha advertido de que en El Rocío "también existen normas de convivencia y de civismo", toda vez que ha remarcado a la ciudadanía que está colocando esas piscina que "si no la pondrías en plena calle de tu pueblo o ciudad, tampoco lo hagas aquí". "Disfrutemos del verano y de El Rocío, sí; pero siempre desde el respeto, el civismo y la convivencia. La vía pública es de todos", subrayan desde la Policía Local de Almonte.

De otro lado, en estos días de celebración del Rocío Chico y ante la Venida de la Virgen, que se celebrará en la tarde/noche de este miércoles para su traslado al municipio de Amonte, han recordado que este martes 18, y el miércoles 19 de agosto, el aparcamiento rotativo situado en El Real quedará "totalmente fuera de servicio".

De este modo, señalan que durante ambos días "queda prohibido el acceso y la circulación de vehículos a dicha zona centro de El Rocío, así como el estacionamiento" en cumplimiento de lo dispuesto en el Bando Municipal publicado con motivo de la celebración del Rocío Chico y la Venida de la Virgen 2026.