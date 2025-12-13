La Policía Local de Huelva intensificará los controles de alcohol y drogas en la ciudad durante esta Navidad

Archivo - Sucesos.- Requisan un perro al acusado de matar a un cachorro a palazos en la calle en 2024 - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Huelva se ha sumado a una nueva campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre el control del consumo de alcohol y la presencia de drogas al volante durante los próximos día, con vigilancia especial a partir del 15 de diciembre.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, el dispositivo que ha activado la Policía Local de Huelva se extiende hasta el 21 de diciembre y establece controles preventivos en diferentes puntos del municipio, tanto en horario diurno como nocturno, con pruebas de etilometría y test de consumo de estupefacientes.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Huelva reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad vial sumándonos a esta campaña de la DGT porque una vez más, la colaboración entre administraciones es esencial, en este caso para reducir los riesgos en nuestras carreteras y proteger a todos los ciudadanos".

De esta forma, Moreno ha insistido en que "estos controles tienen un carácter exclusivamente preventivo". "No buscamos sancionar, sino evitar que una conducta irresponsable pueda terminar en una tragedia. Nuestro propósito es claro: salvar vidas", ha añadido.

Por ello, el concejal ha aprovechado para hacer un llamamiento a la responsabilidad durante la Navidad recordando que "estamos en unas fechas en las que aumentan los desplazamientos y también las celebraciones". "Por eso pedimos a la ciudadanía máxima prudencia. Si van a disfrutar de estas fiestas, que lo hagan con responsabilidad y si beben, que no conduzcan", ha aconsejado.

La Policía Local de Huelva, ha asegurado Moreno "está plenamente volcada en garantizar una movilidad segura. Su labor es esencial para prevenir accidentes y para concienciar a la población de que la única tasa segura al volante es 0,0".

El Ayuntamiento de Huelva, a través de su Concejalía de Seguridad Ciudadana y de la Jefatura de Policía Local ha insistido Moreno "lo único que pretende es que todos los onubenses vuelvan a casa con sus familias".

Según el Consistorio, la seguridad vial es tarea de todos y cada decisión individual suma, por ello es fundamental colaborar con nuestros agentes, contribuyendo entre todos a una Huelva más segura". Con este dispositivo, el Ayuntamiento de Huelva, se adhiere y colabora activamente en la campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas al volante, organizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su Jefatura Provincial de Tráfico en Huelva. Una iniciativa de seguridad vial a nivel nacional que se desarrollará de forma intensiva durante la semana comprendida entre el 15 y el 21 de diciembre de 2025 en todo el término municipal de Huelva.

Asimismo, la campaña se extenderá a nivel local durante todas las fiestas navideñas, estableciendo puntos de verificación en aquellas franjas horarias y ubicaciones estratégicas donde se requiere una mayor prevención del consumo de sustancias que alteran las capacidades psicofísicas y ponen en riesgo a la ciudadanía.

Estos controles tienen "un carácter estrictamente preventivo y disuasorio, alejados de cualquier fin recaudatorio". Su único objetivo es "fomentar una actitud responsable al volante, velando por la integridad del conductor, la de sus acompañantes y la del resto de usuarios de la vía", ha expresado el Ayuntamiento.