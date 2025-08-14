El PP afirma que "los nuevos retrasos" del Alvia "evidencian el desprecio del Gobierno a Huelva"

HUELVA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado el "abandono sistemático" que "el Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro de Transportes, Óscar Puente, están ejerciendo contra la provincia, condenando a los onubenses a viajar en unas condiciones indignas", un viaje en tren que, a su juicio, "se ha convertido en una odisea y los viajeros en auténticos supervivientes".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha remarcado que "solo en las últimas 48 horas se han vivido nuevos episodios que ejemplifican este deterioro: un Alvia que debía haber llegado el martes a Huelva a las 22,30 lo hizo a la 1,15 de la madrugada, tras salir con retraso y permanecer una hora parado por avería, sin aire acondicionado ni luz".

Por otro lado, ha indicado que el miércoles por la mañana, "el tren desde Huelva salió con 80 minutos de retraso y estuvo parado antes de llegar a Sevilla por el fallo de otro tren de mercancías, llegando los pasajeros a Madrid pasadas las 14,00 horas, cuando la hora de prevista era las 12,02".

En este sentido, González ha preguntado que "dónde están los dirigentes socialistas de Huelva reclamando mejoras para los trenes que conectan a los onubenses", a lo que ha añadido que "con el silencio cómplice demuestra que prefieren proteger a Sánchez antes que defender los intereses de nuestra tierra".

Asimismo, el presidente de los populares ha incidido en que el trayecto en tren Huelva-Madrid es "un medio esencial" para miles de personas por motivos de trabajo o ocio. "No se trata solo de un problema de movilidad, sino de un golpe directo a la economía, al turismo y a la imagen de la provincia", ha añadido.

"Mientras el ministro Puente está de vacaciones dedicándose a incendiar con mensajes provocadores, los viajeros de Huelva siguen atrapados en averías constantes, retrasos interminables y trenes sin luz ni aire acondicionado; por lo que le pedimos menos redes sociales y más soluciones reales", ha aseverado el presidente popular.

Asimismo, González ha señalado que hace justo un año, en el Senado, el propio Óscar Puente llegó a afirmar que "la red ferroviaria española atraviesa por el mejor momento de su historia". "Aquello ya era un atentado a la verdad en su momento, pero un año después la realidad es aún más grave: tenemos más averías, más retrasos y más indignación ciudadana".

"Le pregunto al ministro si todavía sostiene semejante disparate viendo la situación que padecen miles de viajeros cada día", ha añadido el popular.

Al respecto, González ha manifestado que "es una vergüenza que el Gobierno no tome medidas urgentes" y que "deje a Huelva aislada con un servicio que genera más incertidumbre que confianza".