El PP asegura que el Gobierno de Juanma Moreno "seguirá trayendo inversiones a Huelva"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, junto al portavoz municipal del PP en Isla Cristina, Emiliano Cabot. - PP DE HUELVA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha puesto en valor este martes el acuerdo de Gobierno en Andalucía liderado por Juanma Moreno, ya que "será muy beneficioso para la provincia de Huelva" con la llegada de "nuevas inversiones".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González, quien ha estado acompañado por el portavoz municipal del PP en Isla Cristina, Emiliano Cabot, ha subrayado que el nuevo Gobierno "va a estar basado en la gestión, en la mano tendida como siempre ha hecho Juanma Moreno, en la continuidad y siempre, por supuesto, velando por el interés general de todos los andaluces".

Asimismo, el presidente popular ha destacado que se refuerza en esta legislatura la Consejería de Sanidad que va a estar integrada en la Vicepresidencia Primera del Gobierno Andaluz, así como la creación de la nueva Consejería de Vivienda porque "si hay algo que preocupa en estos momentos a los andaluces y, sobre todo, a los más jóvenes es la adquisición de una vivienda".

Además, ha mostrado su satisfacción por el nombramiento de Loles López como consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. "Una onubense que va a estar trabajando incansablemente en una de las cuestiones que también preocupa sobremanera a los andaluces como es la dependencia, los asuntos sociales y la igualdad".

ACTUACIONES DE LA JUNTA EN ISLA CRISTINA

González ha resaltado que el Gobierno de Andalucía "no se ha detenido en ningún momento", y mientras que se negociaba el pacto de Gobierno, Juanma Moreno ha seguido trabajando "con la misma intensidad que lo venía haciendo desde antes de las elecciones autonómicas".

En este sentido, ha puesto como ejemplo la licitación de un pantalán flotante que se va a ejecutar en el puerto de Isla Cristina, cuya inversión asciende a más de 600.000 euros, así como la ejecución de unas obras importantes en los puertos de Isla Cristina, Ayamonte y Punta del Moral para la modernización de las redes de electricidad y de agua.

"Juanma Moreno no ha parado ni un solo día. Se convocaron las elecciones, se celebraron las elecciones y al día siguiente ya estaba pensando en cómo mejorar la calidad de vida de todos los andaluces y en este caso de todos los onubenses y de los isleños", ha concluido.