PP-A asegura que la Junta "cumplirá con agricultores" pero espera que el Gobierno "publique ya las ayudas" de Doñana

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado que entiende y comprende a los agricultores del Condado, pero ha garantizado que la "mejor solución" para ellos es el Pacto de Doñana, por lo que espera que "las bases de las ayudas se publiquen cuanto antes". No obstante, ha asegurado que "independientemente de lo que haga el Gobierno, la Junta y la Diputación sí cumplirán con los agricultores".

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente provincial ha destacado que su formación está "al lado" de los agricultores y "comprende su desesperación", ya que son "varios años", y la última reunión mantenida fue hace unos días, por lo que el "contacto es casi a diario".

No obstante, González ha ratificado las palabras del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco en el Parlamento andaluz en el que señaló que el Pacto de Doñana es "la mejor solución para el parque y para los agricultores de la Corona Norte".

"Efectivamente, el consejero lo dijo y yo, como presidente del Partido Popular, también lo digo, que a día de hoy, el mejor acuerdo, la mejor solución para los agricultores afectados por el Plan de la Corona Norte es, sin duda alguna, el Pacto de Doñana", ha abundado.

No obstante, el popular ha matizado que el Gobierno fue "quién marcó las pautas", aunque tanto el presidente andaluz, Juanma Moreno, como el consejero "pidieron que se priorizaran las ayudas a los agricultores", ya que "fueron el alma de ese acuerdo", puesto que "si no hubiera sido por esa proposición de ley registrada por el Partido Popular, no se hubiese alcanzado ese acuerdo con el Gobierno central".

"Por tanto, este acuerdo nace gracias a los agricultores o por los agricultores. Por tanto, los primeros en haber recibido las ayudas deberían haber sido ellos. Así lo dijo claramente Juanma Moreno y así lo transmitió al Gobierno de España. No sabemos por qué el Ejecutivo priorizó a los ayuntamientos y sacó primero las ayudas a los ayuntamientos", ha abundado.

Asimismo, el popular ha ratificado que están "avanzadas" las bases de las ayudas para la renaturalización de las tierras, por lo que esperan y desean que "se publiquen ya" para que de "forma inmediata", se elabore el borrador de la convocatoria y se anuncie y se publique.

No obstante, González ha asegurado que "independientemente de lo que haga el Gobierno de España", la Junta de Andalucía "sí va a cumplir el acuerdo de Doñana con respecto a los agricultores" y, "por supuesto, también la Diputación Provincial de Huelva".

En cuanto a la propuesta de reiniciar la proposición de ley, el popular ha señalado que "sigue registrada y sigue viva" en el Parlamento de Andalucía, pero desde el PP van a seguir insistiendo en que "lo mejor para los agricultores es que se consuma ese acuerdo". "Nosotros aspiramos y deseamos que este acuerdo se consuma, además, cuanto antes", ha finalizado.