El PP celebra su Comité de Dirección centrado en Cartaya (Huelva) y recuerda que la moción es "por interés del PSOE"

HUELVA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés González, ha presidido este lunes una reunión vía telemática con el Comité de Dirección del partido que ha estado marcada por el "presunto soborno continuado en Cartaya" del portavoz socialista para que el actual alcalde, Manuel Barroso (PP), le apoyara en la investidura de la anterior legislatura "a cambio de trabajo para él y un familiar". Así, se ha mostrado convencido de que la moción de censura "nada tiene que ver con el bienestar de los vecinos de Cartaya, sino con los intereses partidistas del PSOE".

En un comunicado, Manuel Andrés González ha lamentado la actitud del PSOE, que pretende "una vez más normalizar un presunto intento de soborno a un concejal del PP para acceder a la Alcaldía" de un municipio de la provincia y ha recordado los casos de Bollullos y Aljaraque que se encuentran judicializados.

"No entendemos que el PSOE de Huelva vea estos hechos con absoluta normalidad, no entendemos que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, y el secretario provincial y presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, no desaprueban esta conducta presuntamente delictiva y amparan estas actitudes que lo que hace es denigrar la vida política".

En este sentido, González ha manifestado que "en Huelva está cercano el precedente de Aljaraque, por el que está imputado Ignacio Caraballo, quien vuelve a aparecer en las grabaciones de audio que se han aportado junto a la denuncia presentada en el juzgado de Ayamonte".

Durante la reunión del Comité de Dirección se ha incidido en que "desgraciadamente" esta moción "nada tiene que ver con el bienestar de los cartayeros, sino con los intereses partidistas del PSOE", siendo el municipio de Cartaya el "único gran perjudicado".