El PP critica que los casos de corrupción del Gobierno "frenan los proyectos fundamentales" para Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado que la "inestabilidad" del Gobierno con los "escándalos de corrupción que le salpican" está teniendo "consecuencias directas" sobre la provincia que "ve frenados proyectos fundamentales para el futuro de Huelva".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha señalado que en estos momentos, con un gobierno "completamente desbordado" se mantienen "paralizadas y bloqueadas actuaciones que son imprescindibles para el futuro de los provincia como la alta velocidad, las infraestructuras hídricas, las carreteras y la mejora del litoral.

"Mientras que el Gobierno está centrado en gestionar sus propios problemas y los escándalos que se encuentran enjuiciados, proyectos que son claves para el futuro de la provincia de Huelva y su desarrollo económico permanecen sin avance", ha abundado.

Así, el popular ha pedido explicaciones al PSOE ante la "deriva política cada vez más preocupante" y la "falta de argumentos claros" de la secretaria general en Andalucía, María Jesús Montero, que, a su juicio, "no ofrece ningún tipo de respuestas a los ciudadanos de lo que está pasando en su partido".

El presidente del PP de Huelva ha remarcado que la situación política del Gobierno supone un "retroceso democrático", ya que "en lugar de resolver los problemas de la ciudadanía parece estar dedicado en perseguir a jueces, en perseguir a fiscales, a mando de las Fuerzas y Cuerpos de las de Seguridad del Estado y a periodistas cuando sus posiciones no coinciden con las posiciones del ejecutivo".

Por último, ha insistido en la "necesidad" de que Pedro Sánchez y el PSOE, del que es secretario general, deben ofrecer explicaciones a la ciudadanía y tanto él como el Partido Socialista "deben poner fin a una etapa marcada por los escándalos de corrupción".