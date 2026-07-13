El PP critica que el Gobierno trata a los onubenses como "ciudadanos de segunda" por "el caos ferroviario"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado este lunes el "caos ferroviario" que afecta de "manera directa" a los onubenses con un fin de semana en el que de nuevo se han producido incidencias en la línea de tren entre Huelva y Madrid. El popular ha lamentado el "abandono" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, así como la "falta de inversiones" en el servicio ferroviario que conecta Huelva con Sevilla y con Madrid, y del que dependen cada día "numerosos usuarios que se ven perjudicados".

Según informa el PP en nota de prensa, González ha incidido en que el Gobierno "sigue sin invertir ni un céntimo de euro en las líneas ferroviarias entre Huelva y Madrid", ya que "utilizar el tren en Huelva se ha convertido en una verdadera incertidumbre, pues los viajeros nunca saben si el tren saldrá o llegará a su hora".

En este sentido, ha lamentado que el "deterioro del servicio" ha provocado una "pérdida de confianza" de los ciudadanos hacia este transporte público, por ello, ha reivindicado que "los onubenses no pueden ser tratados como españoles de segunda, como los trata el Gobierno Socialista de Pedro Sánchez".

Asimismo, ha criticado que mientras que los onubenses "sufren el deterioro" de los servicios de trenes, "resulta preocupante el silencio cómplice del PSOE de Huelva" donde "prefieren callar antes de denunciar las continuas incidencias que padecemos los onubenses cada vez que nos montamos en un tren".

En este sentido, Manuel Andrés González ha finalizado asegurando que desde el Partido Popular van a seguir "denunciando día a día el abandono de la infraestructura ferroviaria" y exigirán "al Gobierno socialista impulsar las inversiones ferroviarias que no llegan, porque los onubenses no merecemos que nos traten como ciudadanos de segunda".