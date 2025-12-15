El PP destaca la inversión de 13 millones en la digitalización de 294 centros educativos públicos de Huelva

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, junto al portavoz municipal del PP en Isla Cristina, Emiliano Cabot. - PP HUELVA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha destacado la "gran apuesta" del Gobierno de Juanma Moreno en materia educativa con la digitalización de 294 centros públicos onubenses, "en los que se instalarán un total de 4.280 Aulas Digitales Interactivas (ADI)".

González, quien ha estado acompañado por el portavoz municipal del PP en Isla Cristina, Emiliano Cabot, en el IES Galeón del municipio isleño, ha explicado que "con este nuevo plan de digitalización, cuya inversión total en la provincia asciende a 13 millones de euros, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con una educación pública de calidad, moderna y adaptada a los retos del siglo XXI", ha señalado la formación en una nota.

Al respecto, ha explicado que entre las "principales" actuaciones que se van a llevar a cabo en las aulas para transformarlas están pantallas digitales, ordenadores de sobremesa, impresoras 3D, gafas de realidad virtual, kit para primaria y secundaria, y también nuevos dispositivos digitales para alumnado con necesidades educativas especiales.

"Esta transformación, con una inversión de 13 millones de euros, fomenta metodologías activas, inclusivas e innovadoras", ha destacado el popular que ha afirmado que la educación es una "prioridad como ha demostrado Juanma Moreno con una inversión en los últimos meses en la provincia de Huelva de 25,5 millones en los centros públicos con los planes Plan Mejora tu Centro-Confort Climático, el Plan de Bioclimatización y ahora el plan de aulas digitales".

Por ello, ha subrayado que desde el Gobierno andaluz "están centrados y comprometidos en modernizar los espacios de aprendizaje" y que "los centros onubenses han experimentado un notable avance en materia educativa para garantizar que los escolares onubenses aprendan en aulas modernas, confortables y saludables", ha finalizado.

Por su parte, Emiliano Cabot ha agradecido el "esfuerzo inversor" de la Junta en educación. En concreto, en Isla Cristina para el curso 2025-26 "está contemplada una inversión de 172 000 euros en Confort Climático". "De esa cantidad, 30.000 euros se destinará al IES Galeón para climatización, que se suma a los más de 400.000 euros que ya invirtió la Junta en reparaciones y en mejoras en este centro", ha señalado.