El PP de Higuera (Huelva) señala que la renuncia del concejal es "voluntaria" y acusa al PSOE de "confrontar"

El equipo de Gobierno del PP de Higuera de la Sierra (Huelva). - PP DE HUELVA

HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El PP de Higuera de la Sierra (Huelva) ha señalado que la renuncia del concejal Francisco Suárez es de "manera expresa y por voluntad propia", por lo que ha acusado al PSOE de "escoger el camino de la confrontación, la confusión y la división, en lugar de trabajar desde una oposición constructiva".

Según ha indicado la formación en un comunicado, ante las últimas informaciones difundidas por el PSOE de Higuera de la Sierra sobre "el segundo cese de un concejal en apenas dos años", el PP ha señalado que "la realidad está recogida tanto en un escrito presentado personalmente por el concejal Francisco Suárez como en el acta realizada por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento", por la que se presenta "de manera expresa y por voluntad propia", la renuncia en este Ayuntamiento a "todos sus derechos y obligaciones vinculados a sus funciones dentro del equipo de gobierno".

"Una vez más, lamentamos que algunos prefieran escoger el camino de la confrontación, la confusión y la división, en lugar de trabajar desde una oposición constructiva que aporte soluciones y propuestas para nuestro municipio, como hicimos nosotros en su misma posición", han señalado.

Por tanto, la formación ha añadido que "no son opiniones ni versiones ni relatos interesados". "Hablamos de una decisión personal manifestada por escrito y recogida documentalmente".

Por ello, han asegurado que en el último Pleno, el Ayuntamiento "simplemente actuó en consecuencia, dando cumplimiento a la voluntad expresada por el propio concejal". "Respetamos su decisión personal y entendemos que nadie puede ser obligado a mantener unas responsabilidades de gobierno cuando considera que no puede continuar ejerciéndolas".

"Del mismo modo, seguimos sin entender que quienes dicen defender una gestión responsable del Ayuntamiento hayan votado en contra de reorganizar una situación derivada precisamente de esa renuncia voluntaria de funciones. Tras la decisión comunicada por D. Francisco Suárez de dejar sus responsabilidades dentro del equipo de gobierno, lo coherente y responsable era adaptar la organización municipal a la nueva realidad", han abundado.

Asimismo, han explicado que Fracisco Suárez "continúa formando parte del grupo municipal del PP como concejal", aunque "deja de desempeñar las competencias y responsabilidades de gestión que él mismo solicitó abandonar".

"Lamentamos que el PSOE vuelva a intentar generar ruido donde existen documentos, crear enfrentamiento donde existe claridad y buscar división donde debe prevalecer el interés de Higuera de la Sierra. Les invitamos a abandonar la confrontación basada en bulos y a centrar su labor de oposición en presentar propuestas útiles y positivas para seguir mejorando nuestro pueblo que hasta ahora no lo han hecho", han concluido.