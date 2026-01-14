El PP de Huelva asegura que el procedimiento del Materno "no está suspendido" y espera que las obras arranquen en 2026

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP HUELVA

HUELVA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado que "no se ha suspendido nada", en relación con la resolución adoptada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía de suspender cautelarmente el procedimiento de adjudicación del Hospital Materno Infantil de Huelva debido a la presentación de un recurso, y ha señalado que espera que "en los primeros meses de este 2026 puedan dar comienzo a las obras".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este miércoles, donde González ha dicho que "es cierto que se ha interpuesto un recurso ante la adjudicación de la ejecución de la obra del Materno Infantil por parte de otra empresa que se presentó a la licitación", pero que "no se ha suspendido nada". "Lo único es que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales tiene un plazo de 15 días para resolver y contestar ese recurso interpuesto", ha añadido.

"Por tanto, estamos a la espera de que finalice, que según me cuentan, estamos en los últimos días para que resuelva este Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, y una vez que resuelva, pues continuará el procedimiento ordinario normal", ha remarcado.

Finalmente, ha enfatizado que "espera y desea" que "tal y como se comprometió el presidente de la Junta de Andalucía, en los primeros meses de este 2026 puedan dar comienzo a las obras".